Để sự tri ân thêm trọn vẹn

Trong dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Đây là bước hoàn thiện pháp lý, một lần nữa khẳng định quan điểm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; tạo điều kiện để người có công được tiếp cận chính sách một cách thuận lợi.

Nhiều năm qua, việc công nhận liệt sĩ đối với một số trường hợp thương binh nặng vẫn gặp vướng mắc về hồ sơ. Theo quy định trước đây, thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên chỉ được xem xét công nhận liệt sĩ khi từ trần nếu có bệnh án điều trị vết thương tái phát tại bệnh viện tuyến huyện trở lên.

Trong khi đó, không ít thương binh mang thương tật rất nặng, những ngày cuối đời chỉ mong được trở về nhà bên người thân thay vì tiếp tục điều trị tại cơ sở y tế. Lựa chọn đó khiến nhiều trường hợp không đủ điều kiện hoàn tất hồ sơ theo quy định cũ. Từ thực tiễn này, Pháp lệnh đã sửa đổi theo hướng: thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên khi từ trần được công nhận là liệt sĩ mà không phải thực hiện thêm các thủ tục xác nhận như trước. Đây là sự điều chỉnh sát thực tiễn và giàu tính nhân văn.

Hiện cả nước còn hơn 600.000 thương binh, bệnh binh và người hưởng chính sách như thương binh. Mỗi điều chỉnh phù hợp sẽ góp phần bảo đảm những người đã hy sinh, cống hiến cho đất nước được thụ hưởng đầy đủ quyền lợi. Anh Nguyễn Đình Tiến, con trai thương binh Nguyễn Đình Vân (thương binh 1/4, tỷ lệ thương tật 89%), ngụ phường An Khánh, TPHCM, cho rằng, việc sửa đổi lần này thể hiện sự quan tâm rất kịp thời của Đảng, Nhà nước đối với người có công. Theo anh Tiến, quy định mới đã giải quyết những băn khoăn của nhiều gia đình có người thân là thương binh nặng, để những cống hiến của họ được ghi nhận đầy đủ hơn.

Pháp lệnh cũng mở rộng điều kiện công nhận liệt sĩ, thương binh đối với lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống tội phạm; bổ sung cơ chế xem xét công nhận người có công trong trường hợp còn thiếu hồ sơ nhưng có căn cứ thực tiễn và lịch sử rõ ràng. Những nội dung được bổ sung đều nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đền ơn đáp nghĩa luôn là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước. Chính sách dành cho người có công, vì thế, cũng cần được rà soát, điều chỉnh thường xuyên. Khi những vướng mắc được kịp thời tháo gỡ, ý nghĩa của sự tri ân càng trọn vẹn, đồng thời tạo sự tiếp nối trong quá trình hoàn thiện chính sách, bảo đảm quyền lợi đến đúng người, đúng lúc.

THU HƯỜNG