Xã hội

Hơn 4.700 vận động viên tranh tài tại Hội thao Công an nhân dân năm 2026

SGGPO

Chiều 28-7, tại TP Đà Nẵng, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về Vòng Chung kết Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân (CAND) năm 2026.

Công tác chuẩn bị cho Vòng Chung kết Hội thao cơ bản hoàn tất
Công tác chuẩn bị cho Vòng Chung kết Hội thao cơ bản hoàn tất

Theo đó, hội thao diễn ra từ ngày 29-7 đến 7-8 quy tụ hơn 4.700 vận động viên thuộc 27 đội tuyển quân sự, võ thuật và 81 đội tuyển thể thao của Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc.

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Quang cảnh họp báo

Các vận động viên sẽ tranh tài ở 10 nội dung quân sự, 5 nội dung võ thuật và 50 nội dung thể thao. Nhiều nội dung mới lần đầu được đưa vào chương trình như bắn súng quân dụng ban đêm kết hợp sử dụng quả nổ, quả khói nghiệp vụ; vượt vật cản dành cho nữ; võ gậy ngắn;...

Điểm nhấn của Hội thao là lễ khai mạc diễn ra lúc 20 giờ ngày 1-8 tại Công viên Biển Đông.

Trước đêm khai mạc, lực lượng kỵ binh, Cảnh sát giao thông cùng các đơn vị tham gia biểu diễn sẽ có buổi hợp luyện tổng thể đầu tiên vào 19 giờ ngày 29-7.

Trước đó, từ ngày 21-5 đến 24-6, Cục Công tác chính trị đã chủ trì, phối hợp với Công an các địa phương tổ chức thành công vòng bảng tại Quảng Ninh, Huế và Lâm Đồng với sự tham gia của hơn 5.800 vận động viên, qua đó lựa chọn những đội tuyển xuất sắc tham dự vòng chung kết.

XUÂN QUỲNH

Từ khóa

Cục Công tác chính Lê Hồng Hiệp Hội thao Bơi vũ trang Nguyễn Hữu Hợp Arnis Kỵ binh Võ thuật Bắn súng CAND

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