TPHCM gặp gỡ đại biểu Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2026

Tối 28-7, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức gặp gỡ, chiêu đãi các đại biểu tham gia Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2026, khẳng định luôn coi trọng việc vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa ba nước thông qua các hoạt động giao lưu của thế hệ trẻ.

Tham dự buổi gặp gỡ có các đồng chí: Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM; Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành đoàn TPHCM.

Thiếu nhi 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia giao lưu trong buổi gặp gỡ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, đồng chí Dương Anh Đức nhấn mạnh Việt Nam, Lào và Campuchia là ba nước láng giềng gần gũi, cùng chung dòng sông Mê Kông và dãy Trường Sơn hùng vĩ. Nhân dân ba nước có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết, gắn bó được vun đắp qua nhiều thế hệ; được hình thành từ những năm tháng cùng nhau đấu tranh vì độc lập, tự do, hòa bình và tiếp tục được củng cố thông qua các hoạt động giao lưu, hợp tác, trao đổi giữa lãnh đạo các cấp, các ngành và nhân dân ba nước.

Đồng chí khẳng định, các hoạt động giao lưu thanh thiếu nhi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi đây là thế hệ tiếp tục kế thừa và phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa ba nước. Vì vậy, lãnh đạo TPHCM luôn đánh giá cao việc duy trì tổ chức Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia.

Các đoàn đại biểu biểu diễn văn nghệ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cho biết, với nhiều thiếu nhi quốc tế, đây có thể là lần đầu đến TPHCM và Việt Nam, còn nhiều điều mới mẻ về địa danh, văn hóa cũng như con người. Đồng chí bày tỏ tin tưởng, thông qua sự đồng hành của thiếu nhi và các anh, chị phụ trách của thành phố, các đại biểu sẽ cảm nhận được tình cảm chân thành, sự quý mến của người dân và thanh thiếu nhi Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng.

Giới thiệu về thành phố mang tên Bác, đồng chí Dương Anh Đức cho biết, TPHCM là đô thị năng động, sáng tạo, không ngừng đổi mới; đồng thời đặc biệt quan tâm công tác chăm lo, bồi dưỡng và phát triển thế hệ trẻ, tạo thêm nhiều điều kiện, cơ hội để thanh thiếu nhi mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối với các địa phương trong nước cũng như bạn bè quốc tế.

Đồng chí Dương Anh Đức phát biểu tại buổi gặp gỡ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Dương Anh Đức kỳ vọng, những ngày tham gia Liên hoan sẽ giúp các em thanh thiếu nhi hiểu hơn về TPHCM, đất nước và con người Việt Nam; có thêm nhiều trải nghiệm ý nghĩa, gặp gỡ và kết nối với những người bạn đến từ nhiều địa phương của ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. TPHCM mong sẽ tiếp tục được đón các em quay trở lại học tập, du lịch hoặc tham gia những hoạt động ý nghĩa khác trong tương lai.

Đồng chí Dương Anh Đức và đồng chí Ngô Minh Hải tặng quà lưu niệm cho đại diện các đoàn đại biểu tham dự liên hoan. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dịp này, lãnh đạo TPHCM đã trao các phần quà lưu niệm đến đại diện đoàn đại biểu quốc tế; đại biểu thiếu nhi tham dự Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2026.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức tặng quà cho các đại biểu thiếu nhi tham dự liên hoan. Ảnh: VIỆT DŨNG

CẨM NƯƠNG