Dự án đường cứu nạn cứu hộ dang dở

Dự án đường cứu nạn cứu hộ tả ngạn sông Con (tỉnh Nghệ An) và dự án đường cứu nạn cứu hộ, phòng chống lụt bão kết hợp phát triển kinh tế - xã hội phía Tây tỉnh Hà Tĩnh được kỳ vọng tạo thuận lợi đi lại, bảo đảm an toàn mùa mưa lũ và thúc đẩy phát triển địa phương. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, cả hai dự án đến nay vẫn dang dở, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.

Tại xã Thành Bình Thọ (tỉnh Nghệ An), nhiều hạng mục của dự án đường cứu nạn cứu hộ tả ngạn sông Con chưa hoàn thành. Vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang, nhiều đoạn chưa thi công, nền đường đất xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà. Mỗi khi xe cộ qua lại, con đường tung bụi mù mịt.

Anh Ngân Văn Lượng (trú bản Bộng) chia sẻ, gia đình anh kinh doanh tạp hóa ven tuyến đường này nhưng nhiều năm nay phải đóng kín cửa, căng bạt chắn bụi suốt ngày. Ông Vi Văn Dương, Trưởng bản Bộng, cho biết, dự án triển khai từ khoảng năm 2014 nhưng chỉ mới hoàn thành khoảng 3km đường và một số cây cầu. Toàn tuyến vẫn thi công dở dang hoặc chưa triển khai, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Đường cứu nạn cứu hộ tả ngạn sông Con (xã Thành Bình Thọ, tỉnh Nghệ An) dang dở, bụi đất mù mịt. ẢNH: DƯƠNG QUANG

Bà Ngô Thị Huyền, Chủ tịch UBND xã Thành Bình Thọ, thông tin, dự án đường cứu nạn cứu hộ tả ngạn sông Con do UBND huyện Anh Sơn (trước đây) làm chủ đầu tư, sau đó được bàn giao cho tỉnh quản lý. Đây là tuyến đường trung tâm, vốn đầu tư trên 200 tỷ đồng, dài hơn 13km, đi qua những vùng thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai ở các xã Thành Bình Thọ, Nhân Hòa. Tuy nhiên, nhiều năm nay, dự án chỉ thi công từng đoạn.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, dự án đường cứu hộ cứu nạn, phòng chống lụt bão kết hợp phát triển kinh tế - xã hội phía Tây dài hơn 40km, qua các xã Sơn Tây, Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2, cũng rơi vào tình trạng tương tự. Dự án khởi công vào năm 2010 với tổng mức đầu tư hơn 950 tỷ đồng, nhưng sau khi thực hiện cắt giảm đầu tư công năm 2011 thì chỉ được bố trí hơn 290 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Sỹ Hùng (xã Sơn Tây) nói rằng, người dân từng kỳ vọng tuyến đường sẽ giúp giảm ngập lụt, chia cắt và tạo điều kiện phát triển sản xuất. Tuy nhiên, sau nhiều năm, dự án chỉ mới hoàn thành khoảng 3km mặt đường nhựa, một số cầu và khoảng 6km nền đường đất. Do thiếu vốn, công trình dừng thi công. Dù người dân nhiều lần kiến nghị, dự án vẫn chưa được tiếp tục triển khai.

Ông Cao Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Tây, cho hay, xã đã đề nghị các cơ quan chức năng sớm có giải pháp hoàn thành dự án, góp phần bảo đảm đời sống dân sinh, tạo thuận lợi cho việc đi lại, sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội.

DƯƠNG QUANG