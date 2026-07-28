Xã hội

Quảng Ngãi: Phát hiện 2 bức ảnh trong phần mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính

SGGPO

Ngày 28-7, trong quá trình lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Minh (xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi), lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện nhiều di vật trong một phần mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính, đặc biệt là 2 bức ảnh chân dung phục vụ công tác xác minh thân nhân.

Đội lấy mẫu số 5 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi) đã phát hiện nhiều di vật có giá trị trong việc xác định danh tính liệt sĩ khi lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Minh.

Trong đó, tại phần mộ số 115, hàng thứ 4, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một số di vật được an táng cùng liệt sĩ, gồm 1 tấm vải dù, 1 chiếc nhíp và 1 ví da.

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Hai bức ảnh được tìm thấy trong ví da. Ảnh: PHÚ NHIÊU
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Bức ảnh đã phai mờ nhưng là di vật quan trọng để thân nhân nhận ra người thân. Ảnh: PHÚ NHIÊU

Đặc biệt, trong chiếc ví da còn lưu giữ 2 bức ảnh chân dung của 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ trung niên. Ngoài ra, còn một số vật dụng cá nhân khác phục vụ công tác xác minh.

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Một số di vật được phát hiện tại phần mộ số 115, hàng thứ 4, nghĩa trang liệt sĩ Đức Minh. Ảnh: PHÚ NHIÊU
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Phần mộ số 115, hàng thứ 4, nơi phát hiện những di vật. Ảnh: PHÚ NHIÊU

Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, từ các di vật thu được, đơn vị sẽ phục chế hai bức ảnh vừa phát hiện; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng và các địa phương trên cả nước để đối chiếu hồ sơ, xác minh thông tin, sớm tìm được thân nhân của liệt sĩ.

NGUYỄN TRANG

Từ khóa

Quảng Ngãi bức ảnh liệt sĩ mẫu sinh phẩm ADN chưa rõ họ tên quân sự

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