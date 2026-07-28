Quảng Ngãi: Phát hiện 2 bức ảnh trong phần mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính

Đội lấy mẫu số 5 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi) đã phát hiện nhiều di vật có giá trị trong việc xác định danh tính liệt sĩ khi lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Minh.
Trong đó, tại phần mộ số 115, hàng thứ 4, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một số di vật được an táng cùng liệt sĩ, gồm 1 tấm vải dù, 1 chiếc nhíp và 1 ví da.
Đặc biệt, trong chiếc ví da còn lưu giữ 2 bức ảnh chân dung của 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ trung niên. Ngoài ra, còn một số vật dụng cá nhân khác phục vụ công tác xác minh.
Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, từ các di vật thu được, đơn vị sẽ phục chế hai bức ảnh vừa phát hiện; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng và các địa phương trên cả nước để đối chiếu hồ sơ, xác minh thông tin, sớm tìm được thân nhân của liệt sĩ.