Trường đầu tiên đưa đờn ca tài tử vào giảng dạy trong chương trình nhà trường

Chiều 7-9, Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành, TPHCM) tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Đờn ca tài tử và chính thức đưa bộ môn này vào giảng dạy trong chương trình nhà trường từ năm học 2026-2027.

Ban chủ nhiêm Câu lạc bộ Đờn ca tài tử, Trường THPT Bùi Thị Xuân, ra mắt giáo viên và học sinh toàn trường

Trước đó, đờn ca tài tử đã được nhiều trường học trên địa bàn TPHCM đưa vào chương trình ngoại khóa hoặc chương trình biểu diễn nghệ thuật trong các ngày lễ lớn trong năm học. Đây là lần đầu tiên bộ môn này chính thức đưa vào giảng dạy trong chương trình nhà trường với thời lượng 1 tiết/tuần, có kiểm tra, đánh giá định kỳ như các môn học khác .

Nghệ nhân nhân dân Thanh Tuyết chia sẻ hạnh phúc khi đờn ca tài tử được lan tỏa sâu rộng hơn trong trường học

Tại lễ ra mắt, thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân cho biết, việc đưa đờn ca tài tử vào giảng dạy trong chương trình nhà trường nhằm giúp học sinh có thêm điều kiện tiếp xúc và tìm hiểu, lan tỏa, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Năm học 2026-2027, môn học này được triển khai thí điểm ở 3 lớp khối 11, tiến đến nhân rộng học sinh toàn trường. Chương trình do các nghệ nhân, nghệ sĩ đến từ Trung tâm Thực hành và Truyền dạy đờn ca tài tử TPHCM phối hợp cùng Hội Sân khấu TPHCM trực tiếp giảng dạy.

Sau mỗi học kỳ, học sinh được kiểm tra, đánh giá định kỳ và cấp chứng nhận hoàn thành khóa học đờn ca tài tử vào cuối năm học.

Nghệ nhân nhân dân Thanh Tuyết, một trong những nghệ nhân sẽ tham gia giảng dạy cho biết, trước đây đờn ca tài tử chủ yếu được biểu diễn hoặc tổ chức giảng dạy ở các trung tâm văn hóa phường, xã. Đây là lần đầu tiên bộ môn này được giảng dạy như một môn học, giúp học sinh được trang bị kỹ năng, kiến thức một cách bài bản.



Thầy Hà Minh Sơn – Tổ trưởng Tổ chuyên môn Toán, Trường THPT Bùi Thị Xuân, đồng thời là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đờn ca tài tử vừa ra mắt, hát bài tân cổ "Sầu vương ý nhạc" của cố soạn giả Viễn Châu

Ở góc độ khác, theo Nghệ sĩ nhân dân Trần Ngọc Giàu, việc đưa đờn ca tài tử vào giảng dạy như môn học chính thức không chỉ giúp lan tỏa bộ môn này đến học sinh, giáo viên toàn trường mà qua đó sẽ tiếp tục lan tỏa trong phụ huynh học sinh, giúp bộ môn nghệ thuật này ngày càng đến gần hơn với công chúng.

THU TÂM