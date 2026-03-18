Đề xuất chính quyền Thủ đô không chỉ thực thi mà còn "thiết kế chính sách"

Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) chiều 18-3, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, nội dung trọng tâm của dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) tập trung vào việc phân quyền mạnh mẽ cho chính quyền thành phố.

Dự thảo cũng tạo cơ chế chủ động trong quản lý đầu tư, quy hoạch, tài chính và phát triển khoa học - công nghệ. Dự thảo mới gồm 9 chương và 36 điều, được tinh gọn để đảm bảo tính pháp lý vượt trội và khả năng thực thi hiệu quả.

Nêu quan điểm thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng tán thành việc sửa đổi toàn diện Luật Thủ đô, thống nhất nguyên tắc chuyển từ việc Thủ đô chỉ "thực thi chính sách" sang vai trò "thiết kế chính sách" ở tầm cao hơn. Cụ thể là trao quyền cho chính quyền Thủ đô được ban hành các quy định có nội dung khác với quy định của cơ quan nhà nước cấp trên (tại Điều 8 và Điều 9) để tạo sự linh hoạt trong quản trị đô thị và thử nghiệm chính sách mới.

Cơ quan thẩm tra cũng thống nhất bổ sung các quy định về thu hút và trọng dụng nhân tài; công dân ưu tú của Thủ đô; cơ chế thử nghiệm có kiểm soát các mô hình mới; phát triển khu kinh tế tự do, khu thương mại tự do; cơ chế xử lý vi phạm đặc thù và miễn trách nhiệm pháp lý trong một số trường hợp thực hiện thí điểm nhưng phát sinh thiệt hại ngoài ý muốn khi đã tuân thủ đúng quy trình.

Bên cạnh đó, cơ quan thẩm tra đề nghị cơ quan soạn thảo cần làm rõ hoặc điều chỉnh một số vấn đề để bảo đảm tính kỷ cương và thống nhất của hệ thống pháp luật. Theo đó, không mở rộng đại trà mà chỉ nên giới hạn trong những lĩnh vực gắn với quản trị đô thị đặc thù hoặc cần thử nghiệm; đồng thời, quy định rõ nguyên tắc, quy trình và thời hạn áp dụng (thí điểm) thay vì cho phép áp dụng vô thời hạn.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị rà soát để đảm bảo yêu cầu “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ thời gian, rõ sản phẩm và rõ hiệu quả. Trong đó, cần phân định rõ thẩm quyền giữa HĐND và UBND, giữa tập thể UBND và cá nhân chủ tịch UBND; bổ sung cơ chế báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị trước khi thí điểm các chính sách khác luật, nghị quyết của Quốc hội.

Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng cũng nêu rõ yêu cầu bổ sung thẩm quyền của các ủy ban của Quốc hội trong việc giám sát và quyền của Chính phủ/UBTVQH trong việc tạm ngưng thực hiện các quy định của Luật Thủ đô nếu phát sinh rủi ro.

Cho biết trong số các nội dung cụ thể, nguyên tắc cân đối khoản bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương (Điều 21 dự thảo) là vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng nêu đề xuất bổ sung quy định việc phân quyền và các chính sách tài chính đặc thù phải gắn liền với khả năng cân đối ngân sách và năng lực thực thi thực tế của chính quyền thành phố; rà soát để đảm bảo các khoản bổ sung này phải dựa trên bối cảnh thực tiễn phát triển của Thủ đô, có trọng tâm, trọng điểm thay vì dàn trải. Cùng với đó, mọi cơ chế tài chính đặc thù phải gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình rõ ràng.

