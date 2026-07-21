TPHCM: Khẩn truơng hoàn thiện phương án sắp xếp các trường công lập

Sở GD-ĐT TPHCM cho biết đang khẩn trương hoàn thiện phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên công lập trên địa bàn thành phố.

Học sinh Trường Tiểu học Thuận Kiều (phường Đông Hưng Thuận, TPHCM) trong giờ học. Ảnh minh họa.

Theo đó, sở đã có tờ trình gửi UBND TPHCM về việc tham mưu, xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy đối với các phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Theo đề xuất của ngành giáo dục và đào tạo, việc sắp xếp mạng lưới trường lớp thực hiện theo lộ trình, làm điểm trước – nhân rộng sau, có thời gian đánh giá tác động, đảm bảo sự đồng thuận từ địa phương.

Phương án sắp xếp được triển khai theo chỉ đạo chung của Bộ GD-ĐT là không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông, trường phổ thông với trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục chuyên biệt với trường phổ thông đại trà. Ưu tiên tổ chức lại các cơ sở giáo dục cùng cấp học hoặc có vị trí địa lý gần nhau. UBND TPHCM giao nhiệm vụ cho Sở GD-ĐT chủ trì, tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND phường, xã, đặc khu khẩn trương xây dựng phương án tổng thể về sắp xếp các cơ sở giáo dục phù hợp điều kiện thực tế tại thành phố.

TPHCM hiện có 2.188 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên công lập. Trong đó, có 694 trường mầm non; 778 trường tiểu học; 449 trường THCS; 159 trường THPT; 30 trường nhiều cấp học; 41 trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên; 37 trường chuyên biệt. Kết quả rà soát của Sở GD-ĐT TPHCM cho thấy, một số trường có quy mô nhỏ, chưa phù hợp với không gian phát triển và quy mô dân số của đơn vị hành chính mới, thừa cán bộ quản lý nhưng thiếu nhà giáo trực tiếp đứng lớp. Do đó, việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của thành phố.

THU TÂM