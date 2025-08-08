Chiều nay 8-8, Tổ công tác số 1 của Ban Chỉ đạo Đại hội của Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội, Tổ trưởng Tổ công tác số 1, chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQG TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy kết luận buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Anh Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ ĐHQG TPHCM báo cáo tình hình chuẩn bị đại hội và trình bày mục tiêu xây dựng Đảng bộ ĐHQG TPHCM trong sạch vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh hệ thống, tạo đột phá trong thu hút, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài; tiên phong nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thực hiện các nhiệm vụ chiến lược quốc gia và nhiệm vụ phát triển vùng; tập trung xây dựng đô thị đại học xanh, thân thiện, hiện đại. Trong đó, đến năm 2030, ĐHQG TPHCM sẽ đặt mục tiêu nằm trong top 100 đại học hàng đầu châu Á, tầm nhìn đến năm 2045 nằm trong top 100 trường đại học hàng đầu thế giới. Đặc biệt, ĐHQG TPHCM giữ vai trò hạt nhân kiến tạo không gian phát triển mới, động lực tăng trưởng mới cho TPHCM, đóng góp quan trọng cho quá trình hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá công tác chuẩn bị tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới là tăng cường đổi mới mô hình quản trị đại học theo hướng theo hướng tinh gọn, hiệu quả, ứng dụng công nghệ số, phát huy sức mạnh hệ thống, đẩy mạnh tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình, phát triển nguồn lực tài chính bền vững, khẳng định vai trò tiên phong của ĐHQG TPHCM trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Phát triển các chương trình đào tạo tài năng, liên ngành; nâng cao chất lượng đào tạo theo các chuẩn mực quốc tế; khẳng định vai trò của ĐHQG TPHCM trong đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Đặc biệt, ĐHQG TPHCM sẽ tập trung đầu tư nâng cao tiềm lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh nghiên cứu liên ngành, phát triển, làm chủ một số công nghệ chiến lược; tăng cường chuyển giao kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ số của khu vực và thế giới; thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Đảng bộ ĐHQG TPHCM trong công tác chuẩn bị đại hội. Đồng chí nhấn mạnh, nội dung các văn kiện đại hội cần bám sát chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm thực tiễn của ĐHQG TPHCM; bảo đảm tính khái quát, ngắn gọn, súc tích, tính hành động cao, đồng thời phản ánh đầy đủ nội dung theo yêu cầu của Thành ủy TPHCM.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý, các báo cáo trình đại hội cần đánh giá sâu công tác thực hiện chủ trương của Trung ương và TPHCM, nhất là các chính sách về phát triển giáo dục đại học, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, đặc biệt chú ý cập nhật, bám sát các chỉ đạo mới của Trung ương, Bộ Chính trị và Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Vũ Hải Quân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG TPHCM ghi nhận, tiếp thu nội dung đóng góp của Tổ công tác số 1. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cũng gợi mở nhiều nội dung quan trọng để Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG TPHCM bổ sung, hoàn thiện cho văn kiện đại hội. Trong đó, báo cáo chính trị cần bám sát Nghị quyết 29, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị... Về nhiệm vụ và giải pháp, Đảng ủy ĐHQG TPHCM phải đảm bảo tính khả thi, tính hành động theo đúng định hướng phát triển của ĐHQG TPHCM và những chủ trương phát triển của Trung ương về hội nhập quốc tế, đổi mới và phát triển giáo dục, khoa học công nghệ trong bối cảnh sáp nhập. ĐHQG TPHCM trong nhiệm kỳ tới phải là hạt nhân, cùng TPHCM triển khai và thực hiện hiệu quả các nghị quyết lớn của Trung ương và Bộ Chính trị. ĐHQG TPHCM phải là hạt nhân của sự phát triển, đóng góp cho sự tăng trưởng, phát triển của TPHCM nói riêng và của quốc gia nói chung.

“Từ nay đến ngày tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQG TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 chỉ còn 2 tuần, do đó Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG TPHCM cần phối hợp chặt chẽ, trao đổi với Tổ công tác số 1 của Ban Chỉ đạo Đại hội Thành ủy TPHCM để điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện văn kiện đại hội. Cùng với đó, Đảng ủy ĐHQG TPHCM cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho đại hội, tăng cường kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự để đại hội diễn ra thành công, tốt đẹp”, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh.

THANH HÙNG