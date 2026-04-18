Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026 - 2030: Giữ vững tính nhân văn và góp phần ổn định an sinh xã hội

Bước vào giai đoạn 2026 - 2030, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh ( gọi tắt là XSKT TP.Hồ Chí Minh) – “Cánh chim đầu đàn” của khu vực XSKT miền Nam- đang đứng trước một lộ trình mang tính bước ngoặt. Không chỉ dừng lại ở việc duy trì mức tăng trưởng nghìn tỷ, chuyển đổi số và giữ vững tính nhân văn trong bối cạnh thị trường cạnh tranh khốc liệt

Thực trạng: Thuận lợi đan xen "gãy khúc" thị trường

Nhìn lại giai đoạn 2021 - 2025, dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19 (tạm dừng phát hành 30 kỳ năm 2021), XSKT TP. Hồ Chí Minh vẫn đạt được những con số ấn tượng: Tổng doanh thu (có VAT) đạt 63.685 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 21.104 tỷ đồng.

Thuận lợi:

Niềm tin truyền thống: Vé số truyền thống vẫn là "món ăn tinh thần" khó thay thế của người dân miền Nam.

Hệ thống phân phối lớn và hiệu quả: Với 135 đại lý và mạng lưới hơn 40.000 người bán dạo tỏa ra các cung đường phục vụ hơn 14 triệu dân, đây là một hệ thống bán hàng trực tiếp hiệu quả.

Sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu đa dạng người chơi: Xổ số cào biết kết quả ngay đã khẳng định sức hút với doanh thu tăng dần qua các năm (đạt gần 1000 tỉ đồng vào năm 2025).

Khó khăn:

Áp lực cạnh tranh: TP. Hồ Chí Minh là "điểm nóng" của tất cả các loại hình trò chơi có thưởng.

Biến đổi khí hậu: Thời tiết cực đoan trực tiếp ảnh hưởng đến lực lượng bán vé dạo – "mạch máu" chính của doanh thu.

Mục tiêu của XSKT TP. Hồ Chí Minh trong 5 năm tới là vừa đảm bảo ổn định thị trường vé số truyền thống, vừa nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh các loại hình giải trí số bùng nổ

Ông Trương Vĩnh Tùng, Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh trao bảng tượng trưng ủng hộ Hội bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM vào cuối năm 2025 vừa qua

XSKT TP. Hồ Chí Minh -Chiến lược phát triển trong giai đoạn 2026 – 2030: Những con số khả thi

Theo Quyết định số 552/QĐ-HĐTV của XSKT TP. Hồ Chí Minh đã hình thành một bức tranh tài chính đầy bứt phá nhưng xem xét các yếu tố thận trọng cho 5 năm tới:

· Tổng doanh thu: Dự kiến đạt 88.752 tỷ đồng, tăng 41,81% so với giai đoạn trước.

· Nộp ngân sách: thực hiện theo quy định pháp luật.

Để đạt được các con số trên, XSKT TP. Hồ Chí Minh tập trung vào 3 trụ cột chiến lược:

Chuyển đổi số và hiện đại hóa: Công ty xác định tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và đầu tư công nghệ mới để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Điều này bao gồm việc hiện đại hóa quy trình in ấn tại Xí nghiệp In Tài chính để chống làm giả vé số, nâng cao tính minh bạch – giá trị cốt lõi của ngành xổ số.

Đa dạng hóa sản phẩm: Bên cạnh việc giữ vững "trục xương sống" là xổ số truyền thống, Công ty sẽ đẩy mạnh sản phẩm xổ số cào và nghiên cứu thêm các loại hình xổ số mới được Nhà nước cho phép. Đây là giải pháp để thu hút đối tượng người chơi trẻ tuổi, vốn đòi hỏi sự nhanh chóng và trải nghiệm công nghệ.

XSKT TP. Hồ Chí Minh ra mắt sản phẩm xổ số cào với giải thưởng lên đến 1 tỷ đồng vào tháng 11/2025

Xổ số không chỉ là trò chơi, đó là nguồn lực kiến thiết để xây dựng bệnh viện, trường học….. cho Thành phố. Với lộ trình 2026 - 2030 rõ ràng, XSKT TP. Hồ Chí Minh vừa làm kinh tế, vừa gánh vác trách nhiệm an sinh xã hội lớn

Giữ vững tính nhân văn và ổn định an sinh xã hội

Mặc dù trong thời gian tới, Công ty định hướng ứng dụng công nghệ vào công tác quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng Công ty XSKT TP. Hồ Chí Minh vẫn cam kết duy trì tính ổn định của thị trường vé số hiện hữu. Công tác quản trị mới sẽ chú trọng bảo vệ quyền lợi các bên tham gia theo nguyên tắc "Minh bạch - Khách quan - Trung thực". Nguồn thu từ xổ số sẽ tiếp tục được ưu tiên đầu tư cho các công trình y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội của Thành phố theo đúng phương châm "Ích nước - Lợi nhà".

Tin liên quan Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh: Khẳng định vị thế dẫn đầu và bứt phá bằng công nghệ

HỒNG MINH