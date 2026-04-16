Về việc tuyển dụng viên chức năm 2026

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo việc tuyển dụng viên chức năm 2026 như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu, trong đó:

- Chức danh nhà giáo giáo dục nghề nghiệp: 18 người.

+ Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III) - Mã số V.09.02.03: 15 người;

+ Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành (hạng III) - Mã số V.09.02.04: 03 người.

- Giáo viên trung học phổ thông (hạng III) - Mã số V.07.05.15: 07 người.

- Chức danh nghề nghiệp khác (chuyên viên, cán sự): 06 người.

+ Chuyên viên - Mã số 01.003: 05.

+ Cán sự - Mã số 01.004: 01.

(Số lượng, chức danh, chuyên ngành đào tạo, mã số chức danh nghề nghiệp được thể hiện chi tiết tại Phụ lục số lượng người làm việc cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm kèm theo Kế hoạch này).

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. THỜI HẠN, ĐỊA CHỈ VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Trường: www.bctech.edu.vn. (Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP, thí sinh có thể tải về trên trang thông tin điện tử của Trường).

2. Hồ sơ đăng ký: Người đăng ký dự tuyển nộp sau khi đáp ứng đủ các điều kiện dự tuyển ở vòng 1 và có thông báo của Hội đồng tuyển dụng.

3. Địa điểm nộp phiếu:

a) Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu.

b) Địa chỉ: Cơ sở 1 (Ấp Thanh Tân, xã Đất Đỏ, Tp.Hồ Chí Minh) hoặc Cơ sở 2 (Đường 3/2, Phường Phước Thắng, TP. Hồ Chí Minh).

c) Điện thoại: 098.6413366 – Email: tuantq@bctech.edu.vn.

d) Hình thức nộp: Trực tiếp tại các cơ sở của Trường hoặc qua đường bưu chính.

4. Lệ phí xét tuyển: Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo lệ phí xét tuyển sau khi có kết quả vòng 1.

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG XÉT TUYỂN; THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN, XÉT TUYỂN

1. Hình thức, nội dung xét tuyển:

a) Hình thức xét tuyển thực hiện qua 2 vòng:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

c) Nội dung thi:

- Đối với vị trí Nhà giáo (Giảng viên/Giáo viên): Thực hành giảng dạy (soạn giáo án và giảng trực tiếp trước Hội đồng). Thời gian: 45 phút. Hội đồng tuyển dụng sẽ có thông báo cụ thể sau khi có kết quả vòng 1.

- Đối với vị trí Hành chính/Hỗ trợ (Chuyên viên, Cán sự): Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp. Thời gian: 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị, không tính vào thời gian thi). Hội đồng tuyển dụng sẽ có thông báo cụ thể sau khi có kết quả vòng 1.

- Thang điểm: 100 điểm.

*) Đối với thí sinh không có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo quy định, Hội đồng tuyển dụng sẽ tiến hành đánh giá năng lực tin học, ngoại ngữ phù hợp với vị trí việc làm.

2. Thời gian và địa điểm xét tuyển:

- Thời gian: Hội đồng tuyển dụng sẽ có thông báo sau khi có kết quả vòng 1.

- Địa điểm xét tuyển: Cơ sở 1 (Ấp Thanh Tân, xã Đất Đỏ, Tp. Hồ Chí Minh) hoặc Cơ sở 2 (Đường 3/2, Phường Phước Thắng, TP. Hồ Chí Minh). Tùy theo từng vị trí xét tuyển, Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo sau.

PHỤ LỤC SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC CẦN TUYỂN ỨNG VỚI TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM

