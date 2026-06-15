DICERA tiếp nối hành trình phát triển bền vững

Sau hơn ba thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và phát triển bất động sản, DICERA (mã chứng khoán: DC4) đang từng bước mở rộng dấu ấn trên bản đồ đô thị mới của TPHCM. Nếu Vung Tau Centre Point (phía Đông TPHCM) là minh chứng cho năng lực triển khai và triết lý phát triển lấy cư dân làm trung tâm, thì phía Bắc TPHCM (khu vực Bình Dương cũ) đang được xem là điểm đến chiến lược tiếp theo trong hành trình phát triển bền vững và dài hạn của doanh nghiệp.

Kiên định với tư duy phát triển bền vững

Khác với nhiều doanh nghiệp phát triển theo hướng tài chính hoặc bán hàng, những đơn vị đi lên từ lĩnh vực xây dựng thường có sự am hiểu sâu sắc về chất lượng công trình, tiến độ thi công và giá trị vận hành thực tế của dự án sau nhiều năm.

Xuất phát điểm ấy cũng phần nào định hình nên triết lý phát triển của DICERA: một dự án không chỉ cần tạo sức hút ở thời điểm mở bán, mà còn phải trở thành một không gian sống thực sự bền vững cho cư dân.

Các đại biểu và lãnh đạo DICERA thực hiện nghi thức khởi công dự án chung cư Hòa Lân - Thuận Giao.

Trong bối cảnh nhiều dự án được phát triển theo hướng tối đa hóa công năng thương mại, DICERA lại lựa chọn cách làm dài hạn hơn - sẵn sàng gia tăng chi phí đầu tư để đổi lấy chất lượng sống, không gian cộng đồng và trải nghiệm vận hành tốt hơn trong tương lai.

Không đơn thuần tham gia thị trường với vai trò phát triển sản phẩm, DICERA còn “Tiên phong dẫn lối - Kiến tạo chuẩn sống mới” với những cộng đồng sống có chiều sâu, nơi cư dân có thể an cư, gắn bó và gia tăng giá trị theo thời gian.

Vung Tau Centre Point – nền tảng cho những bước tiến mới

Một trong những dự án góp phần định hình dấu ấn của DICERA trên thị trường phía Đông TPHCM là Vung Tau Centre Point - dự án căn hộ cao cấp sở hữu lâu dài tại trung tâm thành phố biển Vũng Tàu (nay thuộc phường Tam Thắng, TPHCM).

Đặc biệt, trong giai đoạn thị trường biến động mạnh giai đoạn 2023 - 2024, yếu tố giúp Vung Tau Centre Point tạo dựng niềm tin không chỉ nằm ở ý tưởng hay chiến lược truyền thông, mà đến từ tiến độ triển khai thực tế và khả năng hiện thực hóa cam kết của đơn vị phát triển.

Trong bối cảnh liên tục xuất hiện các dự án chậm tiến độ hoặc bàn giao không đúng cam kết, việc duy trì tiến độ triển khai ổn định trở thành yếu tố quan trọng giúp dự án tạo được sự tin tưởng từ khách hàng và giới đầu tư.

Ở góc độ đó, Vung Tau Centre Point phản ánh rõ triết lý phát triển của DICERA: lấy giá trị thực làm nền tảng, tập trung vào trải nghiệm sống và đặt uy tín triển khai lên hàng đầu.

Dự án Vung Tau Centre Point là dấu ấn của DICERA tại khu vực phía Đông TPHCM.

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Quan trọng hơn, Vung Tau Centre Point được xem là một mắt xích trong chiến lược phát triển dài hạn của DICERA. Thành công của dự án không chỉ được đo bằng kết quả kinh doanh hay tốc độ hấp thụ thị trường, mà còn nằm ở khả năng kiến tạo một cộng đồng cư dân văn minh và làm thay đổi diện mạo đô thị địa phương. Đây chính là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sự hiện diện tại các khu vực giàu tiềm năng, từng bước hiện thực hóa tầm nhìn trở thành nhà phát triển bất động sản có năng lực kiến tạo những không gian sống chuẩn mực, chất lượng cho nhiều thế hệ.

Phía Bắc TPHCM – điểm đến chiến lược

Cùng với quá trình mở rộng không gian phát triển của TPHCM sau sáp nhập, khu vực phía Bắc TPHCM (địa bàn Bình Dương cũ) đang nổi lên như một cực tăng trưởng mới nhờ hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng ngày càng hoàn thiện, nền tảng công nghiệp phát triển và tốc độ đô thị hóa thuộc nhóm cao nhất cả nước.

Sự hiện diện ngày càng đông của cộng đồng doanh nhân, chuyên gia, kỹ sư, lao động chất lượng cao cùng nhu cầu nâng cấp môi trường sống đang tạo ra dư địa lớn cho các khu đô thị được quy hoạch bài bản và phát triển theo hướng bền vững.

Giới quan sát thị trường nhận định đây là thời điểm thích hợp để những doanh nghiệp có kinh nghiệm thực chiến, năng lực phát triển dự án và tầm nhìn dài hạn tham gia kiến tạo những chuẩn sống mới cho khu vực.

Với DICERA, khu vực phía Bắc TPHCM không đơn thuần là một thị trường mới mà là mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp. Những tín hiệu gần đây cho thấy doanh nghiệp đang từng bước chuẩn bị cho một dự án mới tại khu vực này – một dự án được kỳ vọng sẽ tiếp nối những giá trị đã được khẳng định từ các dự án trước đó, đồng thời phản ánh rõ nét tư duy phát triển xuyên suốt hơn 30 năm của DICERA.

Trong bối cảnh thị trường đang ưu tiên những giá trị thực và các chủ đầu tư có năng lực được kiểm chứng, bước đi mới tại khu vực phía Bắc TPHCM được xem là lời khẳng định cho chiến lược phát triển bền vững của DICERA: không chạy theo chu kỳ ngắn hạn, mà tập trung kiến tạo những cộng đồng cư dân có giá trị sống chuẩn mực, lâu dài, góp phần vào sự phát triển của đô thị trong nhiều thập niên tới.

TẤN MINH