Điểm hẹn cảm xúc

Những ngày này, con đường Hùng Vương nơi cơ quan tôi làm việc khoác lên mình một diện mạo đặc biệt. Sắc đỏ rực rỡ của Quốc kỳ tung bay trong gió, hòa quyện với sắc vàng của những băng rôn chào mừng, khiến bước chân người đi qua như chậm lại để lắng nghe nhịp đập tự hào của đất nước.

Trước cổng cơ quan, từng nhóm bạn trẻ, gia đình, du khách dừng lại chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc thiêng liêng khi Hà Nội ngập tràn khí thế hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Những nụ cười hồn nhiên, ánh mắt rạng rỡ, tất cả đều chan chứa tình yêu Tổ quốc, giản dị mà sâu lắng.

Trong không khí hào hùng ấy, hàng loạt sự kiện chính luận - văn hóa quy mô quốc gia liên tiếp diễn ra: từ các chương trình nghệ thuật kỷ niệm Quốc khánh, những buổi tổng duyệt diễu binh - diễu hành, đến các concert hướng về Tổ quốc. Điều đáng chú ý là những hoạt động này vốn được cho là khô khan, chỉ dành cho lớp khán giả lớn tuổi, nay lại trở thành tâm điểm thu hút đông đảo công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Hình ảnh hàng ngàn người xếp hàng dài từ sớm để nhận vé, kiên nhẫn chờ đợi bất chấp nắng gắt hay mưa rào, không chỉ thể hiện sự háo hức với một sự kiện văn hóa - nghệ thuật, mà còn cho thấy khát khao được hòa mình vào không khí thiêng liêng của lịch sử, được trực tiếp tham dự ngày hội lớn của dân tộc.

Trên sân khấu tập luyện, các nghệ sĩ mướt mồ hôi dưới cái nắng oi ả tháng Tám nhưng vẫn bền bỉ, miệt mài. Từng động tác, từng giai điệu đều toát lên sự trân trọng lịch sử, sự tri ân đối với những hy sinh của cha anh. Ngoài quảng trường, từng hàng quân bước đều trong tiếng trống dồn dập, nhạc quân hành dõng dạc, tạo nên bầu không khí trang nghiêm, chan chứa tự hào.

Mỗi chi tiết trong các buổi tổng duyệt đều gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: tình yêu Tổ quốc không chỉ là cảm xúc thoáng qua, mà là sự kết tinh của trách nhiệm, cống hiến và những nỗ lực thầm lặng để dựng xây, bảo vệ đất nước.

Điều đáng mừng hơn cả là sự hiện diện ngày càng đông đảo của giới trẻ. Họ đến không chỉ để thưởng thức nghệ thuật, mà để tìm thấy trong đó niềm tự hào dân tộc, sự tri ân các thế hệ đi trước và ý thức trách nhiệm nối tiếp giá trị lịch sử. Những ánh mắt xúc động khi nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay, những tiếng hô vang khi giai điệu Tiến quân ca cất lên, cho thấy thế hệ mới đã trưởng thành hơn trong tình yêu nước và ý thức cộng đồng.

Trên mạng xã hội, từng bức ảnh, từng đoạn video từ các bạn trẻ được chia sẻ không ngừng, biến thành dòng chảy lan tỏa niềm tin, khẳng định rằng: lòng yêu nước chưa bao giờ vơi đi trong thế hệ trẻ, mà đang được biểu hiện bằng những hình thức khác nhau, phù hợp với nhịp sống hôm nay.

Không quá lời khi nói rằng, các sự kiện chính luận - văn hóa chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đã trở thành “điểm hẹn cảm xúc” của cả dân tộc. Chúng kết nối quá khứ với hiện tại, cá nhân với cộng đồng, lòng tự hào với hành động trách nhiệm. Mỗi người khi đến với sự kiện ấy đều mang trong tim mình một tình yêu đất nước, và khi ra về, tình yêu ấy được nhân lên gấp bội, biến thành nguồn năng lượng để sống đẹp hơn, cống hiến nhiều hơn.

Đó chính là sức mạnh của văn hóa trong đời sống chính trị - xã hội: khơi gợi cảm xúc để dẫn tới hành động, nuôi dưỡng tình yêu để xây dựng niềm tin. Khi nghệ thuật hòa quyện với lịch sử, khi cảm xúc hòa quyện với trách nhiệm, mỗi sự kiện chính luận không chỉ là hoạt động kỷ niệm, mà trở thành dấu ấn sâu đậm trong đời sống tinh thần cộng đồng.

Khi những “điểm hẹn cảm xúc” này được duy trì và lan tỏa, sẽ góp phần bồi đắp nên một thế hệ công dân mới của Việt Nam: yêu nước, tự hào, trách nhiệm và khát vọng dựng xây đất nước phồn vinh, hùng cường. Và cũng từ đó, mỗi mùa Quốc khánh đi qua sẽ không chỉ là một dịp kỷ niệm, mà là một hành trình tiếp nối niềm tin, hun đúc tinh thần để cả dân tộc cùng nhau vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới.

PGS-TS Bùi Hoài Sơn

Ủy viên chuyên trách, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội