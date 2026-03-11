Diện mạo xung đột thời hiện đại và chiến lược bảo vệ Tổ quốc

Ngay từ tháng 2-2022, khi xảy ra cuộc xung đột Nga - Ukraine, diện mạo của chiến sự hiện đại đã được khắc họa vô cùng khác biệt so với những quan niệm cổ điển trong quá khứ. Và hiện tại, với những diễn biến của cuộc xung đột quân sự ở Trung Đông, những mệnh đề mới lại càng trở nên rõ rệt.

Những hình thức tác chiến mới

Giai đoạn đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn được quân đội Nga tiến hành theo một số ý niệm truyền thống, với vai trò cực kỳ quan trọng của không quân, binh chủng nhảy dù, xe tăng và pháo binh… - những thành tố trụ cột của chiến tranh quy ước thế kỷ XX.

Máy bay không người lái lớp Shahed của Iran được sử dụng để tấn công các mục tiêu của Mỹ và Israel ở Trung Đông. Ảnh: Getty Images

Song, với rất nhiều nhà quan sát quốc tế, ngay từ đầu, chiến địa đã chỉ là tầng thấp nhất, là biểu hiện bề mặt của một cuộc đối đầu toàn diện, giữa nước Nga với Ukraine và hệ thống đứng sau lưng họ. Tùy từng thời điểm, các vị tướng lĩnh của hai bên lựa chọn mục tiêu là nhân lực, lãnh thổ, hệ thống năng lượng hay bóp nghẹt nền kinh tế của đối thủ. Hủy diệt tiềm lực kinh tế của đối phương, khiến nội bộ xã hội của họ trở nên bất ổn đến mức hỗn loạn, và những đồng minh của họ đủ mệt mỏi đến mức muốn buông tay, là một sự lựa chọn ở tầng thứ hai, đã hiện hữu trên thực tế.

Tuy nhiên, rất nhanh chóng, các hình thái được mở rộng và bổ sung, nhằm gia tăng sức mạnh tiến công. Trong nỗ lực phòng thủ, quân đội hai bên cũng nhanh chóng áp dụng những hình thức tác chiến mới nhằm gây ra cho đối phương nhiều tổn thất nhất có thể.

Với những bước tiến chóng mặt của kỷ nguyên công nghệ, trên thực địa chiến trường, tác chiến điện tử tiến lên hàng đầu, giành lấy vị trí trung tâm của mọi hành động. Các máy bay không người lái (UAV) trở thành phương tiện chủ lực trong cả trinh sát lẫn oanh tạc; các tên lửa hành trình (cũng như đối diện là các hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân) che khuất cả vai trò của chiến đấu cơ, xe tăng lẫn pháo binh, như nguồn hỏa lực mang tính quyết định. Đó cũng chính là những biểu hiện sinh động nhất của chiến tranh phi đối xứng, khi một chiếc UAV chỉ có giá trị sản xuất khoảng 20.000 đến 50.000 USD (UAV tầm xa Shahed của Iran) có thể hạ gục những chiếc xe tăng trị giá hàng triệu USD, hay những hệ thống phòng thủ tên lửa có giá hàng trăm triệu USD.

Hiện tại, cuộc chiến giữa liên quân Mỹ - Israel với Iran cũng đang tiếp diễn một cách khốc liệt và toàn diện, với tất cả những khía cạnh cũng như tính toán ấy. Cho đến thời điểm này, bộ binh cả hai bên chưa hề giao tranh, nhưng những đợt không kích bằng máy bay thả bom, bằng UAV, bằng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo đã gây nên những tổn thất trầm trọng cho hai bên, về cả nền tảng quân sự lẫn các hạ tầng cơ sở năng lượng, công nghiệp, viễn thông, thậm chí là những nguồn cung nhu yếu phẩm như lương thực hay nước sạch. Đồng thời, nhắm vào cả hệ thống điện, mạng Internet và các trung tâm dữ liệu, làm gián đoạn dòng chảy thông tin và gây sức ép lớn đối với nền kinh tế số.

Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Những đường nét ngày càng rõ hơn trên diện mạo của các học thuyết chiến tranh mới này sẽ không chỉ thấy ở Trung Đông, mà sẽ còn hiện diện tại mọi điểm nóng xung đột toàn cầu. Mọi quốc gia đều trở nên mong manh, dễ dàng bị đẩy vào trạng thái tê liệt và không kịp phản ứng (Venezuela là một thí dụ), nếu không sớm chuẩn bị cho mình những đối sách cần thiết.

Đảng và Nhà nước ta từ lâu đã chuẩn bị cho nền quốc phòng Việt Nam một tâm lý cảnh giác, với vai trò trung tâm không thuộc về vũ khí mà vẫn dành cho con người, như những bài học tinh túy đã được chắt lọc qua hai cuộc kháng chiến thần thánh trong lịch sử cách mạng Việt Nam hiện đại.

Kế thừa và phát huy kinh nghiệm những kỳ đại hội trước, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tiếp tục nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo: “Phát huy sức mạnh, bản lĩnh, trí tuệ của con người Việt Nam, khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thế trận lòng dân; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; chủ động, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường với củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Bảo đảm và bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc”.

Cùng đó, “Kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, Đảng ta cũng đã và đang giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối với các lực lượng vũ trang, đồng thời thúc đẩy xây dựng nền quốc phòng toàn dân thêm kiên cố, vững vàng.

ĐÔNG PHONG