Hợp tác giải quyết khủng hoảng thị trường năng lượng

Xung đột tại Iran gây nguy cơ tắc nghẽn eo biển Hormuz - nơi trung chuyển 20% lượng dầu thế giới, buộc các quốc gia phải điều chỉnh chiến lược để ngăn chặn sự sụp đổ của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chiến lược “giải vây”

Theo tờ Guardian, sau cuộc điện đàm ngày 9-3 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Trump cho biết đang cân nhắc nới lỏng một số lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Nga, đồng thời có thể sử dụng một phần nguồn dự trữ dầu khẩn cấp của Mỹ.

Một trạm xăng tại Paris (Pháp). Ảnh: XINHUA

Các phương án được Nhà Trắng thảo luận gồm nới lỏng trừng phạt trên diện rộng hoặc cấp miễn trừ cho các nước tiêu thụ lớn như Ấn Độ mua dầu Nga mà không chịu hạn chế tài chính từ Mỹ. Những bước đi này nhằm tăng nguồn cung, qua đó kiềm chế đà tăng của giá dầu trong bối cảnh căng thẳng với Iran leo thang.

Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp về tình hình thị trường dầu khí thế giới, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga luôn sẵn sàng nối lại hợp tác năng lượng với châu Âu nếu các bên bảo đảm hợp tác lâu dài, ổn định và không bị chi phối bởi các toan tính chính trị. Chính phủ Nga đang theo dõi sát vấn đề này, coi đây là một trong những nội dung quan trọng trong công tác điều hành, nhằm bảo đảm lợi ích quốc gia và sự ổn định của thị trường năng lượng toàn cầu.

Tiếp nối các nỗ lực ngoại giao, nhóm G7 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản, Canada, Đức và Italy) cũng rốt ráo triển khai các biện pháp kỹ thuật để bình ổn thị trường. Trong ngày 10-3, các Bộ trưởng Năng lượng G7 mở họp trực tuyến thảo luận về việc giải phóng kho dự trữ dầu chiến lược. Theo thông tin từ kênh CNBC, phía Mỹ đã đề xuất một kế hoạch giải phóng từ 300 triệu đến 400 triệu thùng dầu - tương đương 25% đến 30% tổng kho dự trữ toàn cầu hiện có, nhằm bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung từ khu vực Trung Đông.

Thị trường tài chính hồi phục

Ngày 10-3, trong phiên giao dịch tại New York, thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi mạnh sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố cuộc chiến với Iran có thể sắp đi đến hồi kết. Các chỉ số chủ chốt như S&P 500, Dow Jones, Nasdaq Composite có mức tăng lần lượt 0,5%, 0,8% và 1,3%.

Hiệu ứng tích cực này nhanh chóng lan tỏa sang thị trường châu Á. Các cổ phiếu chủ chốt như Nikkei 225 (Nhật Bản), Hang Seng (Hong Kong), Shanghai Composite (Trung Quốc), KOSPI (Hàn Quốc) đều tăng từ 2% đến hơn 5%. Tương tự, sắc xanh cũng bao phủ các chỉ số chứng khoán chủ chốt tại châu Âu, phản ánh sự hồi phục đồng bộ của thị trường tài chính toàn cầu.

Trước tình hình căng thẳng hiện nay tại eo biển Hormuz, nhiều quốc gia đã kêu gọi bảo đảm an toàn hàng hải tại khu vực. Mỹ tuyên bố sẵn sàng triển khai lực lượng hộ tống các tàu thương mại đi qua eo biển khi điều kiện cho phép. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng công bố một sáng kiến quân sự quốc tế nhằm từng bước mở lại eo biển Hormuz.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu ghi nhận xu hướng giảm. Giá dầu thô WTI lùi về mức 88,86 USD/thùng trong khi dầu Brent hiện giao dịch ở mức 86,25 USD/thùng

Giới quan sát cho rằng những tuyên bố của ông chủ Nhà Trắng đã đảo ngược tâm lý bi quan trước đó của các nhà đầu tư, cũng như giúp hạ nhiệt giá dầu trên thị trường năng lượng. Ông Donald Trump khẳng định chiến dịch của Mỹ đang tiến triển vượt kỳ vọng, nhanh hơn nhiều so với khung thời gian dự kiến từ 4 đến 5 tuần ban đầu, đồng thời nhấn mạnh năng lực quân sự của Iran đã chịu những tổn thất nghiêm trọng.

PHƯƠNG NAM