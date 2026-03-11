Mỹ tấn công đội tàu rải ngư lôi của Iran

Căng thẳng quân sự tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Mỹ, Israel và Iran gia tăng các hoạt động tấn công quân sự, đặc biệt quanh khu vực eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược của thế giới.

Ngày 10-3 (giờ Washington), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đã tiến hành một chiến dịch tấn công nhằm vào các tàu của Iran bị nghi dùng để rải thủy lôi gần eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã phá hủy tổng cộng 16 tàu và xuồng của Iran bị nghi dùng để rải thủy lôi gần eo biển Hormuz trong ngày 10-3, đồng thời công bố video ghi lại một số cuộc không kích.

Clip Mỹ phá hủy tàu rải ngư lôi của Iran do CENTCOM công bố trên mạng xã hội X

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Trump cho biết quân đội Mỹ đang sử dụng các công nghệ và năng lực tên lửa tương tự những biện pháp từng được triển khai trong chiến dịch chống các tổ chức buôn ma túy trên biển. Ông nhấn mạnh mọi nỗ lực nhằm đe dọa tuyến vận chuyển dầu mỏ chiến lược này sẽ bị đáp trả nhanh chóng và mạnh mẽ.

Theo CNN, Tehran được cho là đã bắt đầu rải thủy lôi tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới, nơi khoảng 1/5 lượng dầu thô toàn cầu đi qua. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Cùng ngày, quân đội Israel cho biết đã mở làn sóng tấn công mới nhằm vào thủ đô Tehran, đồng thời tiến hành không kích khu vực ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut, nơi được cho là có cơ sở hạ tầng của lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Trước đó, Israel cũng đã tấn công thành phố Tabriz, nhằm vào các trung tâm chỉ huy và cơ sở của lực lượng bán quân sự Basij.

Về phía Iran, theo hãng thông tấn Tasnim của Iran, rạng sáng 11-3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phóng loạt tên lửa đạn đạo vào căn cứ quân sự Mỹ tại Bahrain, nơi đặt trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ, cùng 3 cơ sở của người Kurd tại khu vực người Kurd phía Bắc Iraq.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28-2, khoảng 140 binh sĩ Mỹ đã bị thương, trong đó có 8 người bị thương nặng. Trong khi đó, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc cáo buộc các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã khiến hơn 1.300 người thiệt mạng tại Iran.

