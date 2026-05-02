Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

Thủ tướng Takaichi Sanae đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 3-5, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực mà Thủ tướng Takaichi Sanae đi thăm sau khi được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản tháng 2 vừa qua, cho thấy sự coi trọng cao độ của Nhật Bản đối với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển hết sức tốt đẹp, toàn diện và thực chất, với nền tảng tin cậy chính trị cao, hợp tác kinh tế sâu rộng và giao lưu nhân dân ngày càng gắn bó.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Takaichi Sanae duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ đón, sáng 2-5. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong không khí thân tình, hữu nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Takaichi Sanae dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam. Sau khi nhận bó hoa tươi thắm từ các em thiếu nhi, Thủ tướng Takaichi Sanae cùng Thủ tướng Lê Minh Hưng cúi chào quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau lễ đón, hai Thủ tướng đã có cuộc gặp hẹp và dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Cuộc hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và thảo luận các phương hướng hợp tác thời gian tới, nhất là những lĩnh vực phù hợp với ưu tiên và phát triển thế mạnh bổ sung cho nhau.

Trải qua hơn 50 năm vun đắp và xây dựng, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản không ngừng được củng cố và phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực, trở thành một điểm sáng trong việc triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Thủ tướng Takaichi Sanae. Ảnh: TTXVN

Quan hệ kinh tế - thương mại song phương được xây dựng trên nền tảng là các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương mà hai nước đã ký kết, cũng như thông qua các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Nhật Bản tại Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương luôn tăng trưởng ổn định, cân bằng, đạt khoảng 52 tỷ USD năm 2025, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2024. Ngoài hợp tác kinh tế - thương mại, hai nước cũng hợp tác hiệu quả trong nhiều lĩnh vực khác như văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, du lịch...

Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đã vượt hơn 680.000 người và là nền tảng vững bền cho quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, góp phần làm cho hai dân tộc ngày càng xích lại gần nhau hơn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, sáng 2-5. Ảnh: QUANG PHÚC

Chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae góp phần tạo ra không gian hợp tác mới, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

>>> Chùm ảnh Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón và hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, sáng 2-5. Ảnh: QUANG PHÚC và TTXVN

PHAN THẢO