Sớm đưa đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam đạt 5 tỷ USD/năm

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội; thăm và phát biểu tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Ảnh: QUANG PHÚC

Chiều 2-5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã đến thăm và phát biểu chính sách tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Nhật Bản đã đến viếng, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Trước đó, sáng 2-5, sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã tiến hành hội đàm tại trụ sở Chính phủ.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, đường Bắc Sơn, Hà Nội, chiều 2-5. Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, Việt Nam luôn coi Nhật Bản là một trong những đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu, người bạn chân thành, tin cậy, cùng đồng hành hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững.

Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản sẽ tạo động lực mới thúc đẩy và đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển ngày càng "sâu sắc hơn, phong phú hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn" trên mọi lĩnh vực cùng quan tâm, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, ODA, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoa học - công nghệ, an ninh lương thực, năng lượng bền vững…, những động lực cốt lõi cho sự phát triển của hai nước cũng như tương lai của khu vực và thế giới.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến thăm và phát biểu chính sách tại Đại học Quốc gia Hà Nội, chiều 2-5. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đánh giá quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp, toàn diện và thực chất, với nền tảng tin cậy chính trị cao, hợp tác kinh tế sâu rộng và giao lưu nhân dân ngày càng gắn bó, Thủ tướng Lê Minh Hưng mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ cùng đưa quan hệ song phương phát triển lên tầm cao mới, làm sâu sắc hơn hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực.

Thủ tướng hai nước nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế là trụ cột chính của quan hệ thông qua hợp tác thương mại, đầu tư, ODA, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và nông nghiệp bền vững.

Hai bên nhất trí các biện pháp nhằm sớm đưa đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam đạt 5 tỷ USD/năm và kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 60 tỷ USD vào năm 2030.

Về hợp tác khoa học - công nghệ, hai Thủ tướng nhất trí tái khởi động Ủy ban hỗn hợp Việt - Nhật về hợp tác khoa học - công nghệ trong năm 2026 và sớm thu xếp tổ chức sự kiện công - tư về công nghệ cao. Thủ tướng Takaichi Sanae cho biết Nhật Bản mong muốn tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực tự chủ công nghệ trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, vũ trụ… và cho rằng đây là nội dung ưu tiên hợp tác trong thời gian tới, thúc đẩy đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ cao thông qua cung cấp học bổng cho du học sinh, nghiên cứu sinh Việt Nam, đồng tài trợ các dự án nghiên cứu chung thông qua Chương trình hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Nhật Bản - ASEAN, Chương trình nghiên cứu khoa học Sakura…

Sau hội đàm, hai bên nhất trí thông qua Danh mục nội dung ưu tiên hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và an ninh kinh tế...

LÂM NGUYÊN