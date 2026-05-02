Ngày 2-5, tại trụ sở Chính phủ, sau cuộc hội đàm hiệu quả, thực chất, thành công, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã có cuộc gặp báo chí thông báo kết quả hội đàm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Takaichi Sanae gặp gỡ báo chí sau khi tiến hành hội đàm và chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa hai nước, sáng 2-5. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu trước báo chí hai nước, hai Thủ tướng cho biết, tại hội đàm, hai bên đã nhất trí các định hướng lớn để đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản tiến vào giai đoạn phát triển mới với những kết quả cụ thể.

Thứ nhất, hai bên thống nhất tiếp tục củng cố tin cậy chính trị trên cơ sở mở rộng hợp tác thực chất về quốc phòng, an ninh và ngoại giao.

Thứ hai, hai bên cam kết tăng cường hợp tác kinh tế, trong đó có an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và nông nghiệp bền vững.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo đó, hai bên nhất trí về các biện pháp nhằm sớm đưa đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam đạt 5 tỷ USD/năm và kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 60 tỷ USD vào năm 2030. Hai bên khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư các dự án có hàm lượng công nghệ cao gắn với chuyển giao công nghệ; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Nhật Bản, cũng như được tham gia vào các dự án đầu tư của Chính phủ Nhật Bản.

Hai bên sẽ thúc đẩy mở cửa thị trường cho hàng nông sản, trước mắt là sớm mở cửa cho bưởi da xanh Việt Nam và nho Nhật Bản. Đồng thời, hai bên sẽ tăng cường hợp tác ODA, thúc đẩy bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, lương thực, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, góp phần nâng cao năng lực tự chủ chiến lược của mỗi nước.

Thứ ba, hai bên quyết tâm cụ thể hóa hợp tác khoa học - công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, AI, bán dẫn..., ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy các dự án nghiên cứu chung trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ vũ trụ... Hai bên nhất trí phối hợp tổ chức họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác khoa học - công nghệ trong năm 2026, sớm tổ chức sự kiện trao đổi công - tư về công nghệ cao.

Hai bên cũng nhất trí sớm triển khai các dự án hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến Đối tác về khả năng chống chịu năng lượng và tài nguyên châu Á, nhằm hỗ trợ các nước châu Á tự chủ năng lượng. Theo đó, Nhật Bản sẽ hỗ trợ thu xếp nguồn cung dầu thô cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hoan nghênh việc hai bên công bố đồng tài trợ 15 dự án nghiên cứu chung Việt - Nhật về bán dẫn trong chương trình NEXUS (chương trình của Cơ quan nghiên cứu khoa học và công nghệ Nhật Bản nhằm xây dựng mạng lưới hợp tác nghiên cứu quốc tế, thúc đẩy đồng sáng tạo tri thức và củng cố ảnh hưởng khoa học - công nghệ của Nhật Bản trong khu vực). Thủ tướng cũng cảm ơn Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam triển khai dự án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại ĐBSCL.

Thủ tướng Takaichi Sanae phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí. Ảnh: QUANG PHÚC

Thứ tư, hai bên cam kết thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa gắn kết nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân thông qua hợp tác địa phương, lao động, y tế, văn hóa, du lịch.

Hai bên sẽ tổ chức Diễn đàn hợp tác địa phương Việt - Nhật lần thứ 2 tại Việt Nam trong năm 2026. Thủ tướng Lê Minh Hưng hoan nghênh Chính phủ Nhật Bản đã đưa Việt Nam vào danh sách 24 điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch Nhật Bản cũng như tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Thứ năm, hai bên cam kết tăng cường hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế, khu vực và các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của Thủ tướng Takaichi Sanae - nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản - là dấu mốc quan trọng, tạo những động lực mới và mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai nước, được lãnh đạo Việt Nam rất ủng hộ và mong chờ. Đây cũng là cuộc hội ngộ giữa những người bạn quý để cùng tiếp nối và phát triển một mối quan hệ đã không ngừng được bồi đắp suốt hơn 13 thế kỷ qua. Từ những giao lưu tôn giáo đầu tiên, những mối lương duyên tốt đẹp, những tình bạn lớn cho đến những sẻ chia và hỗ trợ lẫn nhau trong đại dịch, tất cả cho thấy một điều: tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước như những dòng chảy bền bỉ mà mạnh mẽ, chưa bao giờ ngưng nghỉ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Takaichi Sanae. Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Nhật Bản đã trở thành Đối tác Chiến lược toàn diện của Việt Nam, đứng thứ nhất về ODA và lao động, thứ ba về đầu tư và thứ tư về thương mại. Năm 2025, hợp tác ODA tăng hơn 600 triệu USD, kim ngạch thương mại hai chiều lần đầu tiên vượt mốc 50 tỷ USD, đầu tư tăng gần 4 tỷ USD với gần 300 dự án đầu tư mới...

Trong khuôn khổ chuyến thăm này, hai bên đã ký 6 văn kiện quan trọng trong các lĩnh vực công nghệ vũ trụ, thông tin - truyền thông, thủy lợi, phát triển hạ tầng thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu và tăng trưởng carbon thấp. Việc hai bên nhất trí thông qua danh mục ưu tiên nội dung hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và an ninh kinh tế là cơ sở quan trọng để thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Thủ tướng Nhật Bản bày tỏ vui mừng khi có cơ hội tới thăm Việt Nam và xác nhận rằng, Nhật Bản sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam, một quốc gia đang đẩy mạnh cải cách trong thời đại mới trên cơ sở quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước. Việc tăng cường hợp tác với Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc hiện thực hóa và phát triển sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP) của Nhật Bản.

"Cùng với Thủ tướng Lê Minh Hưng, chúng tôi sẽ nỗ lực đưa quan hệ Nhật Bản - Việt Nam lên một tầm cao mới", Thủ tướng Takaichi Sanae phát biểu.

Ngày 2-5, tại trụ sở Chính phủ, sau khi tiến hành hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác. Các văn kiện hợp tác được trao trước sự chứng kiến của hai Thủ tướng gồm: 1. Thỏa thuận vay (L/A) cho dự án phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai giữa Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA). Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Takaichi Sanae chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa hai nước, sáng 2-5. Ảnh: QUANG PHÚC 2. Thỏa thuận vay (L/A) cho dự án phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh trung du, miền núi phía bắc giữa Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA). 3. Bản ghi nhớ hợp tác về tăng trưởng carbon thấp giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản thực hiện cơ chế tín chỉ chung. 4. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Quản lý và xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam) và Tổng cục Phát triển nông thôn (Bộ Nông lâm ngư nghiệp Nhật Bản) về trao đổi công nghệ, kỹ thuật trong lĩnh vực thủy lợi. Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Takaichi Sanae chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa hai nước, sáng 2-5. Ảnh: QUANG PHÚC 5. Bản ghi nhớ giữa Bộ KH-CN Việt Nam với Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và chuyển đổi số. 6. Thỏa thuận giữa Trung tâm Vũ trụ Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản về trao đổi dữ liệu vệ tinh.

LÂM NGUYÊN