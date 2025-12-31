Triển lãm “Sắc thân”: Thực hành hội họa trực diện với hình thể

Triển lãm “Sắc thân” của họa sĩ Đặng Văn Tứ (Tứ Rô) diễn ra từ ngày 2-1 đến ngày 12-1-2026, tại Maii Gallery (số 72/7, đường Trần Quốc Toản, phường Xuân Hòa, TPHCM), giới thiệu loạt tranh sơn dầu mới nhất, đánh dấu triển lãm cá nhân lần thứ tư của anh.

Không hướng đến kể chuyện hay tạo hiệu ứng thị giác dễ dãi, “Sắc thân” đặt trọng tâm vào thực hành hội họa thuần túy, nơi hình thể trở thành không gian để khảo sát chất liệu, kỹ thuật và tư duy tạo hình.

Tác phẩm trưng bày trong triển lãm

Khác với cách tiếp cận nude mang tính mô tả hoặc lý tưởng hóa, Đặng Văn Tứ tiếp cận thân thể như một khối vật chất tạo hình.

Không gian trong “Sắc thân” được giản lược tối đa, gần như không xác định bối cảnh. Việc tiết chế này giúp toàn bộ sự chú ý dồn vào thân thể và thao tác hội họa.

Tác phẩm trưng bày trong triển lãm.

Về kỹ thuật, “Sắc thân” cho thấy khả năng làm chủ chất liệu sơn dầu của Đặng Văn Tứ. Sơn được sử dụng dày, nhiều lớp, kết hợp giữa cọ bản lớn và dao vẽ. Các mảng màu được đắp, miết, kéo mạnh tay, để lại dấu vết thao tác rõ rệt trên bề mặt tranh. Người vẽ không tìm cách che giấu quá trình lao động nghệ thuật, mà để chính những dấu vết ấy tạo nên cảm giác sống động của hình khối.

Dao vẽ trong tranh Tứ Rô không nhằm tạo chi tiết, mà để dựng khối. Hình thể hiện ra như một khối căng, nặng, mang cảm giác gần với điêu khắc hơn là minh họa hình họa. Sơn dầu không chỉ đóng vai trò màu sắc, mà trở thành vật liệu xây dựng hình dáng. Chính độ dày và “trọng lượng” của sơn tạo nên cảm giác phồn thực đặc trưng trong loạt tác phẩm này.

“Sắc thân” không phải là triển lãm dễ xem theo nghĩa giải trí, mà đòi hỏi người xem nhìn chậm, quan sát kỹ bề mặt tranh, cảm nhận độ dày của sơn và cách hình khối được dựng lên. Triển lãm đặt hội họa trở lại đúng vị trí của một thực hành nghề nghiệp, nơi kỹ thuật, tay nghề và thái độ làm nghề được đặt ở trung tâm.

Tác phẩm trưng bày trong triển lãm

Trong bối cảnh hội họa đương đại, khi không ít tác phẩm bị cuốn vào diễn ngôn hoặc hiệu ứng thị giác ngắn hạn, “Sắc thân” cho thấy một hướng đi rõ ràng của Đặng Văn Tứ: trực diện với hình thể, làm việc mạnh tay với sơn dầu và đặt niềm tin vào khả năng biểu đạt của chính vật chất hội họa.

Sinh năm 1979 tại Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên), tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, họa sĩ Đặng Văn Tứ đã có nhiều triển lãm cá nhân và nhóm trong nước và quốc tế. "Sắc Thân" - triển lãm cá nhân lần thứ tư - cho thấy một giai đoạn thực hành hội họa nhất quán, nơi anh tiếp tục đào sâu hình thể phụ nữ như một đối tượng thuần tạo hình, không nhằm mô tả hay lý tưởng hóa.

THIÊN BÌNH