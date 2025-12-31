Sau hành trình dài với những bản tình ca, Hồ Trung Dũng ra mắt album phòng thu thứ 10 mang tên "Alive " . Album kể câu chuyện về sự sống, yêu thương và những lựa chọn can đảm giữa thăng trầm cuộc đời.

Hồ Trung Dũng ra mắt album “Alive”

Tối 30-12, tại TPHCM, ca sĩ Hồ Trung Dũng trình làng Alive. Album gồm 11 ca khúc do anh sáng tác, là bức tranh cảm xúc trọn vẹn về cuộc sống với những mảnh ghép: bình yên, hạnh phúc, tổn thương... Tất cả được kể bằng ngôn ngữ âm nhạc giàu nội lực nhưng vẫn nhẹ nhàng, dẫn dắt người nghe đi qua những ngã rẽ chông chênh của đời sống để rồi nhận ra: chỉ cần dám sống đã là người hùng của chính mình.

Trong sự kiện ra mắt, Hồ Trung Dũng trình diễn ca khúc Home (I’ll See You Again) mang màu sắc yêu đời, như một lời dịu dàng cho ngày bộn bề cuối năm. Anh cũng hát Hero - bản nhạc tự sự về hành trình trưởng thành, về những năm tháng hoài nghi, tổn thương và cả khoảnh khắc con người học cách đứng vững trước sóng gió.

Hồ Trung Dũng chia sẻ về Alive: “Tất cả mọi trải nghiệm, dù tốt hay chưa tốt, đều đáng trân trọng. Alive chính là phương tiện để tôi ghi lại những khoảnh khắc đó. Album là câu chuyện của hy vọng, sự tử tế. Tôi tin âm nhạc luôn có thể trở thành cầu nối để yêu thương được lan tỏa nhiều hơn”.

Hồ Trung Dũng lan tỏa thông điệp yêu thương qua album mới

Để chắt lọc 11 ca khúc, Hồ Trung Dũng đã sáng tác hơn 20 bài hát suốt 3 năm, sau đó chọn lựa, hoàn thiện từng câu chữ. Nam ca sĩ bày tỏ đây là album khiến anh áp lực nhất sự nghiệp, bởi việc đem những câu chuyện rất riêng chia sẻ trước khán giả chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Alive được phát hành dưới định dạng CD và USB kèm lyric book. Trước đó, toàn bộ album trong đợt pre-order (bán trước) đã được nam ca sĩ ký tặng và viết lời chúc, gửi người hâm mộ vào ngày 24-12 như món quà giáng sinh ấm áp.

Đặc biệt, doanh thu từ đợt pre-order album sẽ được Hồ Trung Dũng gửi đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để ủng hộ đồng bào miền Trung đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai - một hành động lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ.

Hồ Trung Dũng cho biết, ngay sau khi phát hành album vật lý, ê-kíp sẽ phát hành cassette phiên bản giới hạn chỉ 50 băng. Đây là loại băng được tuyển chọn công phu từ thị trường Việt Nam và quốc tế - Maxell Type II - Chrome quality - được góp nhặt riêng lẻ và kiểm tra chất lượng từng chiếc trước khi thu âm để đảm bảo tính đồng bộ cũng như chất lượng tác phẩm.

Tin liên quan Hồ Trung Dũng trích một phần lợi nhuận bán album "Alive" ủng hộ đồng bào miền Trung

TIỂU TÂN