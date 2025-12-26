Hội Âm nhạc TPHCM trao 29 Giải thưởng Âm nhạc năm 2025

Thạc sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM và PGS-TS-NGƯT Nguyễn Thị Mỹ Liêm, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM trao giải thưởng đến các tác giả đoạt giải thể loại ca khúc Thiếu nhi - Tuổi hồng. Ảnh: THÚY BÌNH

Năm 2025, Hội Âm nhạc TPHCM đã đẩy mạnh các hoạt động sáng tác theo nhiều chủ đề, tổ chức các chương trình giao lưu và biểu diễn âm nhạc chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, TPHCM, kỷ niệm ngày thành lập Hội Âm nhạc TPHCM, Ngày Âm nhạc Việt Nam; tổ chức các hội thảo, tọa đàm về vai trò, chức năng, sức ảnh hưởng của âm nhạc trong thời đại mới, các chuyến đi về nguồn, kết nạp hội viên mới; quan tâm thăm hỏi và chăm lo cho các nhạc sĩ lão thành cách mạng có nhiều đóng góp cho âm nhạc nước nhà…

Với Giải thưởng Âm nhạc của năm, Hội đã nhận hơn 100 tác phẩm âm nhạc, bài lý luận phê bình, công trình sách, của các nhạc sĩ, ca sĩ, nhà lý luận phê bình âm nhạc gửi về Hội tham gia giải thưởng thường niên.

NSƯT Nguyễn Thị Quỳnh Liên, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM và nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM trao giải thưởng đến các nhạc sĩ, nhà lý luận phê bình âm nhạc có tác phẩm đoạt Giải thưởng Âm nhạc năm 2025. Ảnh: THÚY BÌNH

Hội đồng nghệ thuật của Hội đã xem xét, đánh giá chất lượng các tác phẩm và chọn ra 29 tác phẩm hay để trao các giải thưởng A, B, C.

Trong đó, có các giải A: thể loại tác phẩm thiếu nhi - tuổi hồng có: Việt Nam mến yêu ơi! của Đinh Hoàng Vũ và Thành phố cho em ước mơ của Huỳnh Văn; thể loại khí nhạc - hợp xướng trao cho tác phẩm hợp xướng Vươn mình của Đinh Hoàng Vũ; thể loại Lý luận phê bình âm nhạc - Công trình sách trao cho tác phẩm Viết tiếp khúc ca tự hào - Âm nhạc TPHCM của Phó GS-TS-NGƯT Nguyễn Thị Mỹ Liêm.

Khép lại năm 2025, các thế hệ hội viên trẻ Hội Âm nhạc TPHCM đã tích cực đóng góp vào quỹ chăm lo cho các nhạc sĩ lão thành trên 70 tuổi với số tiền hơn 100 triệu đồng, thể hiện truyền thống nhân văn, tốt đẹp, tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” ý nghĩa.

Các nhạc sĩ lão thành trên 70 tuổi vui mừng nhận quà của Hội Âm nhạc TPHCM trao tặng trong dịp cuối năm. Ảnh: THÚY BÌNH

Thạc sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM, đã tổng kết các hoạt động đạt hiệu quả tích cực trong năm 2025, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động năm 2026. Dịp này, Hội Âm nhạc TPHCM công bố quyết định thành lập 2 Chi hội âm nhạc mới: Chi hội Bình Dương và Chi hội Bà Rịa - Vũng Tàu.

THÚY BÌNH