Sáng 11-8, tại Tiểu đoàn 45, Trung đoàn 263, Sư đoàn 367 (phường Phú Lợi, TPHCM), Quân chủng phòng không không quân (PK-KQ) tổ chức diễn tập chiến thuật phân đội Kỹ thuật tên lửa phòng không S-75M, năm 2025.

Tham dự có Thiếu tướng Vũ Đại Dương, Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, Bộ Quốc phòng; Đại tá Nguyễn Danh Tân, Phó Sư đoàn trưởng, Sư đoàn bộ binh 7, Quân khu 7; Trung tá Đoàn Phương Tùng, Phó Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2, Bộ Tư lệnh TPHCM; Thượng tá Lê Văn Duệ, Trưởng Ban phòng không, Bộ tư lệnh TPHCM...

Thiếu tướng Vũ Đại Dương, Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc diễn tập. Ảnh: XUÂN TRUNG

Các đơn vị tham gia diễn tập gồm: Lãnh đạo chỉ huy các Sư đoàn phòng không 361, 363, 367; các Trung đoàn tên lửa 236, Sư đoàn 361; Trung đoàn 238, Sư đoàn 363; Trung đoàn 261, 263, Sư đoàn 367 và 4 kíp chiến đấu phân đội Kỹ thuật tên lửa phòng không S-75M.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị tham dự lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Vũ Đại Dương nhấn mạnh, để không bị bất ngờ, lỡ thời cơ tiêu diệt địch, đòi hỏi Tiểu đoàn kỹ thuật tên lửa phải thường xuyên sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển cấp báo động kịp thời, thuần thục trong thao tác, hiệp đồng chặt chẽ, xử trí tình huống chính xác… Diễn tập chiến thuật phân đội Kỹ thuật tên lửa S-75M lần này là dịp thuận lợi để học tập trao đổi kinh nghiệm, thấy được các điểm mạnh, thiếu sót để đề ra chủ trương, giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện kíp chiến đấu.

Cán bộ các đơn vị tham dự lễ khai mạc diễn tập

Sau lễ khai mạc, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập cùng cán bộ, sĩ quan các đơn vị đã kiểm tra khu vực thi lý thuyết, các địa điểm diễn tập thực tế và sẵn sàng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ.

Chiến sĩ các kíp chiến đấu tại lễ khai mạc. Ảnh: XUÂN TRUNG

Trong ngày đầu tiên của đợt diễn tập diễn ra ngay sau lễ khai mạc, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị bước vào bài thi lý thuyết về nhận thức chính trị của các kíp chiến đấu, xây dựng kế hoạch chiến đấu; các ngày tiếp theo là các bài thi thực hành kiểm tra đạn và lắp ráp đạn tên lửa.

>> Một số hình ảnh tại lễ khai mạc. Ảnh: XUÂN TRUNG

Các kíp chiến đấu di chuyển qua khu vực diễn ra lễ khai mạc

Thiếu tướng Vũ Đại Dương cùng thành viên Ban Chỉ đạo kiểm tra khu vực thi lý thuyết

Cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng kế hoạch chiến đấu

Lãnh đạo các đơn vị kiểm tra khu vực xây dựng kế hoạch chiến đấu

Lãnh đạo các đơn vị kiểm tra các khu vực diễn tập

