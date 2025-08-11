Diễn tập chiến thuật phân đội Kỹ thuật tên lửa phòng không S-75M năm 2025

Tham dự có Thiếu tướng Vũ Đại Dương, Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, Bộ Quốc phòng; Đại tá Nguyễn Danh Tân, Phó Sư đoàn trưởng, Sư đoàn bộ binh 7, Quân khu 7; Trung tá Đoàn Phương Tùng, Phó Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2, Bộ Tư lệnh TPHCM; Thượng tá Lê Văn Duệ, Trưởng Ban phòng không, Bộ tư lệnh TPHCM...
Các đơn vị tham gia diễn tập gồm: Lãnh đạo chỉ huy các Sư đoàn phòng không 361, 363, 367; các Trung đoàn tên lửa 236, Sư đoàn 361; Trung đoàn 238, Sư đoàn 363; Trung đoàn 261, 263, Sư đoàn 367 và 4 kíp chiến đấu phân đội Kỹ thuật tên lửa phòng không S-75M.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Vũ Đại Dương nhấn mạnh, để không bị bất ngờ, lỡ thời cơ tiêu diệt địch, đòi hỏi Tiểu đoàn kỹ thuật tên lửa phải thường xuyên sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển cấp báo động kịp thời, thuần thục trong thao tác, hiệp đồng chặt chẽ, xử trí tình huống chính xác… Diễn tập chiến thuật phân đội Kỹ thuật tên lửa S-75M lần này là dịp thuận lợi để học tập trao đổi kinh nghiệm, thấy được các điểm mạnh, thiếu sót để đề ra chủ trương, giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện kíp chiến đấu.
Sau lễ khai mạc, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập cùng cán bộ, sĩ quan các đơn vị đã kiểm tra khu vực thi lý thuyết, các địa điểm diễn tập thực tế và sẵn sàng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ.
Trong ngày đầu tiên của đợt diễn tập diễn ra ngay sau lễ khai mạc, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị bước vào bài thi lý thuyết về nhận thức chính trị của các kíp chiến đấu, xây dựng kế hoạch chiến đấu; các ngày tiếp theo là các bài thi thực hành kiểm tra đạn và lắp ráp đạn tên lửa.
>> Một số hình ảnh tại lễ khai mạc. Ảnh: XUÂN TRUNG