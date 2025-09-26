Diễn viên Võ Điền Gia Huy: Học hỏi từ phản hồi của khán giả

Võ Điền Gia Huy đang là cái tên được chú ý với vai phản diện Tí - một trong bốn thành viên nhóm cướp máy bay trong Tử chiến trên không. Nam diễn viên trẻ được đánh giá cao bởi sự dấn thân trong các pha hành động mãn nhãn. Trong cuộc trò chuyện với Báo Sài Gòn Giải Phóng, anh chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường về bộ phim, cũng như tâm huyết với con đường diễn xuất.

Đóng phản diện làm sao để khán giả đồng cảm

- Phóng viên: Cảm giác của Huy sau khi Tử chiến trên không ra mắt và được đông đảo khán giả đón nhận, doanh thu bùng nổ?

- Diễn viên Võ Điền Gia Huy: Huy thật sự không ngờ doanh thu lại bùng nổ như vậy. Điều Huy kỳ vọng nhất sau khi phim ra mắt chính là sự đón nhận và tình cảm từ khán giả. Và hiện tại, sau một thời gian công chiếu, mọi thứ đã vượt xa mong đợi, không chỉ về mặt doanh thu, mà còn ở sự yêu thương nồng nhiệt khán giả dành cho Tử chiến trên không. Đây thực sự là thành công chung của cả ê-kíp đoàn làm phim.

Tạo hình nhân vật của Võ Điền Gia Huy trong Tử chiến trên không. Ảnh: NVCC

- Từng làm việc với đạo diễn Hàm Trần trong Tiệm ăn của quỷ có phải là lợi thế với Huy ở dự án lần này?

- Khi nhận được sự tin tưởng của đạo diễn Hàm Trần cho dự án lần này, Huy thật sự rất hào hứng, đặc biệt vì có cơ hội tiếp tục hợp tác cùng anh sau Tiệm ăn của quỷ. Nhờ từng làm việc chung trước đó, cả hai càng ăn ý hơn trên trường quay. Tuy nhiên, thử thách lớn nhất lần này với Huy chính là bối cảnh những cảnh hành động trên máy bay.

Điều Huy áp lực nhất là làm sao để khán giả cảm nhận được chiều sâu tâm lý của nhân vật phản diện. Bởi với Huy, nhân vật phản diện cũng có nội tâm, cũng biết vui buồn, có nỗi sợ và tính người. Truyền tải được điều đó để khán giả đồng cảm là thử thách lớn nhất. Huy tin rằng nhờ sự hỗ trợ của anh Hàm, điều này đã chạm đến được trái tim nhiều khán giả.

- Từ vai diễn ban đầu khá mỏng, trong quá trình phát triển kịch bản, Huy có góp ý hay trao đổi với đạo diễn để cùng làm dày nhân vật?

- Thật ra vai diễn này đến với Huy từ sự tin tưởng của đạo diễn Hàm Trần. Nhờ có dự án trước đó, ê-kíp và anh Hàm Trần đã phần nào thấy được năng lượng diễn xuất, sự cống hiến và nhiệt huyết của Huy đối với điện ảnh. Từ đó, anh Hàm và mọi người muốn cùng Huy xây dựng thêm đất diễn cho nhân vật Tí.

Gia Huy lần thứ 2 làm việc cùng đạo diễn Hàm Trần (ngoài cùng bên trái). Ảnh: NVCC

- Huy nói các vai diễn lần trước chỉ phản diện 1 nửa nhưng lần này phản diện toàn phần. Quá trình chuẩn bị, bạn đối diện với những thách thức như thế nào?

- Điều khó nhất với Huy không nằm ở việc tìm hiểu nhân vật. Vì đây là câu chuyện có thật và Huy đã có nhiều tư liệu cũng như sự chỉ đạo từ anh Hàm Trần. Thử thách lớn nhất là làm sao truyền tải được tâm lý của Tí chỉ qua ánh mắt, cử chỉ và hành động.

Vì phim thiên về hành động và thoại của Tí rất ít, Huy đã phải dành gần 2 tháng trước khi bấm máy để tập luyện trong không gian hẹp cùng các anh em diễn viên, vừa chạy thoại vừa kết hợp với những cảnh chiến đấu liên tục, để mang đến những thước phim hành động chân thật nhất cho khán giả.

- Quá trình chuẩn bị cho các phân cảnh tâm lý, hành động rất nặng đô trong phim, bạn đã làm gì?

- Với các cảnh hành động, Huy chuẩn bị kỹ về thể lực và sự phối hợp trên set quay để đảm bảo từng động tác trong không gian hẹp vẫn chính xác và an toàn. Còn với những phân đoạn tâm lý, Huy dành thời gian nghiên cứu cách nhân vật phản ứng trong tình huống bị dồn vào đường cùng, để từng ánh mắt và cử chỉ đều truyền tải được cảm xúc thật đến khán giả.

Võ Điền Gia Huy trong một phân cảnh của Tử chiến trên không. Ảnh: NVCC

- Từng bị coi là người lập kỷ lục chấn thương trong đoàn phim, chấn thương nào khiến Huy "sợ" nhất?

- Phân đoạn để lại ấn tượng sâu nhất với Huy là cảnh đối đầu cùng Ma Ran Đô trong khoang hành khách khi máy bay rung lắc dữ dội. Thử thách lớn nhất là vừa phải giữ cho động tác chuẩn xác, vừa điều chỉnh cơ thể theo độ nghiêng và rung mạnh trong không gian chật hẹp.

Mỗi cú ra đòn hay bước di chuyển đều phải tính toán kỹ để vừa an toàn vừa tạo hiệu ứng chân thực cho khán giả. Cũng chính ở những cảnh quay này, Huy gặp chấn thương nhiều nhất với tình trạng lệch khớp vai phải, do liên tục va chạm vào thành máy bay và phải lặp lại động tác nhiều lần. Đặc biệt trong phân đoạn máy bay lật khi Huy phải dùng lực mạnh để tạo cảm giác như bị hút bởi trọng lực.

Muốn khán giả nhớ đến là diễn viên thực lực

- Khởi đầu vai diễn trong trẻo ở Thưa mẹ con đi nhưng thời gian gần đây, Huy gây dấu ấn với các vai diễn đa dạng, phản diện như trong Kẻ ăn hồn hay có chất nổi loạn của Ồn ào tuổi trẻ. Huy nói gì về sự thay đổi, trưởng thành này của bản thân?

- Có thể nói, qua từng giai đoạn Huy đều học được rất nhiều từ công việc và từ chính phản hồi của khán giả. Có khen thì cũng có chê, và Huy luôn ghi nhận để hoàn thiện bản thân từ cách thoại, cho đến cách thể hiện cảm xúc thông qua cử chỉ, hành động trên màn ảnh. Nhờ vậy, Huy dần tự tin và tự nhiên hơn trên màn ảnh, không còn rụt rè như trước.

Huy cảm thấy may mắn khi được trải nghiệm nhiều dạng nhân vật khác nhau. Chính sự đa dạng này đã giúp Huy rèn luyện thêm bản lĩnh, biết lắng nghe, không ngừng điều chỉnh để hoàn thiện mình. Nhìn lại chặng đường đã qua, Tử chiến trên không là bộ phim mà Huy cảm nhận rõ nhất sự trưởng thành, khi nhận được nhiều sự ghi nhận từ khán giả, đồng nghiệp và cả gia đình.

Tử chiến trên không là vai diễn đánh dấu sự trưởng thành của Võ Điền Gia Huy. Ảnh: NVCC

- Là gương mặt 9X nhưng đã góp mặt trong nhiều dự án đình đám, khi được mọi người ưu ái gọi là “diễn viên trăm tỷ” cảm giác của Huy ra sao?

- Thật lòng mà nói, Huy nghĩ danh xưng “diễn viên trăm tỷ” không dành cho riêng mình, vì thành công của một bộ phim là công sức của cả ê-kíp chứ không chỉ một cá nhân. Với Huy, được góp mặt trong những dự án đạt doanh thu trăm tỷ đã là một may mắn lớn, nhờ sự tin tưởng của nhà sản xuất và đạo diễn khi giao cho mình những vai diễn phù hợp. Điều tôi mong muốn hơn là khán giả nhớ đến Võ Điền Gia Huy như một diễn viên có thực lực, có thể hóa thân đa dạng với nhiều màu sắc khác nhau.

Nam diễn viên 9X muốn các vai diễn mang năng lượng tích cực thời gian tới. Ảnh: NVCC

- Đắt vai từ điện ảnh đến truyền hình, vai diễn tiếp theo Huy chờ đợi là gì? Và đâu là hành trang quan trọng nhất Huy chuẩn bị cho chặng đường diễn xuất kế tiếp?

- Trong các dự án gần đây, khán giả thường thấy Huy đảm nhận những vai mang màu sắc phản diện, có phần u tối và nặng tâm lý. Thời gian tới, Huy muốn thử thách bản thân ở những vai diễn tươi sáng hơn, mang năng lượng tích cực để mang đến sự mới mẻ cho khán giả.

Sự yêu thương, đóng góp của khán giả, đồng nghiệp và người thân trong gia đình của mình là động lực cho Huy cố gắng mỗi ngày, là hành trang cho chặng đường tới. Hy vọng mọi người sẽ đón nhận vai diễn tiếp theo của Huy trong Vì mẹ anh phán chia tay và một dự án điện ảnh dự kiến ra mắt cuối năm 2025.

Võ Điền Gia Huy sinh năm 1996 tại Tây Ninh, từng tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Năm 2019 anh tham gia bộ phim điện ảnh đầu tiên Thưa mẹ con đi. Liên tiếp sau đó, anh có cơ hội tham gia nhiều dự án điện ảnh, truyền hình: Fanti, Kẻ ăn hồn, Ồn ào tuổi trẻ, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, Tiệm ăn của quỷ, Tử chiến trên không và sắp tới là Ai thương ai mến và Vì mẹ anh phán chia tay trong cuối năm 2025.

VĂN TUẤN