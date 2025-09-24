"Tử chiến trên không" vượt mốc 100 tỷ đồng

Tính đến chiều tối 24-9, "Tử chiến trên không" trở thành phim Việt thứ 10 trong năm 2025 vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng.

Cụ thể, tính đến 21 giờ ngày 24-9, tổng doanh thu của Tử chiến trên không là 105,494,225,328 đồng. Cột mốc này đạt được sau khoảng 6 ngày khởi chiếu chính thức, cộng với doanh thu suất chiếu sớm từ ngày 18-8 và doanh số vé đặt trước.

Tử chiến trên không chính thức gia nhập câu lạc bộ phim trăm tỷ của điện ảnh Việt. Nguồn: Box Office Vietnam

Tính riêng trong ngày 24-9, phim vẫn đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé với doanh số hơn 12 tỷ đồng, vượt xa doanh thu các đối thủ đang bám đuổi phía sau là Mưa đỏ (hơn 1,9 tỷ đồng), Năm của anh, ngày của em (hơn 414 triệu đồng) hay BTS 2016 Live The Most Beautiful Moment In Life On Stage: Epilogue Remastered (hơn 343 triệu đồng).

Đây cũng là phim điện ảnh đầu tiên của đạo diễn Hàm Trần đạt cột mốc ấn tượng này. Trước đó, dù đứng sau nhiều bộ phim được đánh giá cao: Âm mưu giày gót nhọn, Đoạt hồn, Maika: Cô bé đến từ hành tinh khác... nhưng đều không thành công về doanh thu phòng vé.

Mặc dù cột mốc trăm tỷ đồng của Tử chiến trên không phải mất thời gian gấp đôi so với Mưa đỏ (3 ngày đạt 100 tỷ đồng) nhưng đây vẫn được xem là doanh số rất ấn tượng, nối dài sự sôi động của thị trường điện ảnh Việt.

Mưa đỏ hiện đang áp sát cột mốc 700 tỷ đồng, với tổng doanh thu hiện tại là 698,684,462,309 đồng.

Phim được dự đoán sẽ còn tạo ra những cột mốc doanh thu trăm tỷ mới. Ảnh: ĐPCC

Trước đó, nhiều chuyên gia dự đoán Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn sẽ là phim Việt thứ 10 vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng trong năm 2025 nhưng tính đến hiện tại, phim mới chỉ dừng lại ở con số 99,897,093,480 đồng.

Theo nhà phê bình Tuấn Larlame, tính riêng 3 phim điện ảnh ra mắt từ cuối tháng 8 đến nay gồm Mưa đỏ, Làm giàu với ma 2 và Tử chiến trên không đã thu về gần 900 tỷ đồng.

Nhà phê bình Tuấn Larlame nhận định, về cơ bản thì việc chạm mốc 200 tỷ của Tử chiến trên không là khả thi. Do đó, doanh thu 1.000 tỷ cho dịp 2-9 và quanh mốc thời gian này là trong tầm tay của điện ảnh Việt.

Anh cũng cho rằng, với doanh thu cao như trên, có quyền hy vọng vào những tác phẩm điện ảnh Việt được đầu tư sản xuất vài triệu USD để xuất khẩu đi thế giới.

