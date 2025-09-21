Phim Tử chiến trên không: Nghẹt thở từng giây

Lấy cảm hứng từ các vụ cướp máy bay có thật ở Việt Nam sau năm 1975, Tử chiến trên không mô tả một cuộc tấn công bất ngờ và táo bạo của nhóm không tặc do Long (Thái Hòa thủ vai) cầm đầu, dẫn theo Tí (Võ Điền Gia Huy), Sửu (Bảo Định), Dần (Ray Nguyễn) nhằm cướp lấy một chiếc máy bay dân dụng để tẩu thoát ra nước ngoài. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đoàn bay chưa đến chục người vừa phải xoay xở chống cự với bọn không tặc hung tợn sẵn sàng kết liễu bất kỳ ai ngáng đường, vừa phải đảm bảo an toàn cho hành khách và cả chuyến bay.

Phần lớn thời lượng của bộ phim diễn ra trong không gian chật hẹp của chiếc máy bay dân dụng, với sức chứa chỉ vài chục hành khách. Mô hình máy bay này được phục dựng gần như theo tỷ lệ 1:1 với máy bay DC-4 thật. Điểm khác lớn nhất là lối đi được nới rộng ra một chút để thuận tiện cho quá trình ghi hình. Trong bối cảnh chật hẹp đó, đạo diễn Hàm Trần, ê-kíp và dàn diễn viên đã chăm chút cho từng khung hình, mang đến một “bữa tiệc” thị giác, khiến khán giả khó rời mắt khỏi màn hình nếu không muốn bỏ lỡ từng chi tiết kịch tính.

Cuộc chiến đẫm máu và nghẹt thở trong Tử chiến trên không

Hiếm có tác phẩm điện ảnh Việt nào mà yếu tố hành động lại được xây dựng và duy trì nhịp độ dồn dập gần như không nghỉ như Tử chiến trên không. Các phân cảnh hành động được thiết kế rất đa dạng, từ đánh đấm tay không đến sử dụng vũ khí như dao, súng, lựu đạn… Điểm mạnh nhất ở tác phẩm này là yếu tố hành động biến ảo liên tục, không mang tính lặp lại và mang đến cảm giác thật hơn là sự phô bày thế đánh để có khung hình đẹp. Nhịp phim đôi lúc cố tình được làm chùng xuống, pha một vài câu thoại hay tình huống “giả ngây” hài hước như một cách giúp khán giả “nghỉ ngơi” trước khi bước vào cuộc đấu trí, đấu lực mới căng não hơn.

Tử chiến trên không có đến hơn 10 nhân vật được xây dựng có tính cách và số phận riêng. Thái Hòa và Kaity Nguyễn tiếp tục có màn tái ngộ không khiến khán giả phải thất vọng, mang đến hình ảnh mới. Nhưng, thuyết phục hơn là các gương mặt: Lợi Trần, Thanh Sơn, Trâm Anh, Bảo Định… với những vai diễn đầy thử thách. Tuyến các nhân vật của Võ Điền Gia Huy, Ray Nguyễn, Ma Ran Đô, Trần Ngọc Vàng, Tiểu Bảo Quốc… cũng là những nét chấm phá đầy màu sắc.

Sẽ có những tiếc nuối và cả những tranh luận xung quanh việc “hư cấu” của bộ phim, việc cài cắm các phân cảnh tình cảm ở đầu - cuối phim hay xây dựng câu chuyện của tuyến phản diện. Nhưng, trong một tổng thể hài hòa và gần như trọn vẹn, Tử chiến trên không vẫn xứng đáng là “bom tấn” mới của điện ảnh Việt, đủ gay cấn mà vẫn khơi gợi được lòng trắc ẩn, tôn vinh tinh thần hy sinh và tình người của những con người bình dị nhất.

HẢI DUY