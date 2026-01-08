Điều chỉnh mức đóng BHXH theo lương tối thiểu mới

BHXH TPHCM vừa có hướng dẫn thực hiện mức đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) đến các đơn vị, doanh nghiệp (người sử dụng lao động) kể từ ngày 1-1-2026.

Theo đó, mức lương tối thiểu (đơn vị: đồng/tháng và đồng/giờ) như sau:

Vùng I, mức lương tối thiểu tháng là 5.310.000 đồng và mức lương tối thiểu là 25.500 đồng/giờ; Vùng II, mức lương tối thiểu tháng là 4.730.000 đồng và mức lương tối thiểu là 22.700 đồng/giờ; Vùng III, mức lương tối thiểu tháng là 4.140.000 đồng và 20.000/giờ; Vùng IV, mức lương tối thiểu tháng là 3.700.000 đồng và 17.800/giờ.

Từ ngày 1-1-2026, mức đóng BHXH thực hiện theo mức lương tối thiểu mới

Theo BHXH TPHCM người sử dụng lao động có trách nhiệm rà soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Đối với các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động (như chế độ trả lương cho người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học tập, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu và chế độ trả lương cho người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường) so với quy định tại Nghị định số 293/2025/NĐ-CP, thì tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Đối với trường hợp do điều chỉnh địa bàn áp dụng mà mức lương tối thiểu gắn với địa bàn tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định tại thời điểm ngày 31-12-2025 thì người sử dụng lao động phải tiếp tục thực hiện mức lương tối thiểu tại thời điểm ngày 31-12-2025 đối với những người lao động được tuyển dụng từ ngày 31-12-2025 trở về trước cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Mức lương tối thiểu áp dụng từ ngày 1-1-2026

Trên cơ sở rà soát, điều chỉnh, bổ sung mức tiền lương trên hợp đồng lao động phù hợp với Nghị định số 293/2025/NĐ-CP, đơn vị nộp hồ sơ điều chỉnh mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho người lao động theo quy định.

Cơ quan BHXH sẽ tự điều chỉnh mức lương cao nhất tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN đối với người tham gia đã kê khai đúng mức lương và phụ cấp lương trên hợp đồng lao động, đơn vị không phải nộp hồ sơ. Trường hợp đơn vị chưa kê khai đúng mức lương và phụ cấp lương trên hợp đồng, đề nghị đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ BNN theo đúng quy định.

Chậm nhất đến ngày 25-1-2026, đơn vị chưa nộp hồ sơ điều chỉnh mức lương thấp nhất theo đúng Nghị định số 293/2025/NĐ-CP, cơ quan BHXH sẽ tạm thời điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN thấp nhất bằng mức lương tối thiểu theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP cho đến khi nhận được hồ sơ điều chỉnh của đơn vị.

Cơ quan BHXH sẽ xác nhận quá trình BHXH, BHTN và giải quyết các chế độ BHXH khi đơn vị thực hiện mức lương tối thiểu đúng quy định của Chính phủ.

