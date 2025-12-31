Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH sau Tết Dương lịch

BHXH TPHCM sẽ chuyển tiền lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1-2026 vào ngày 5-1, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, còn người nhận tiền mặt sẽ được chi trả từ ngày 10-1.

Nhân viên bưu điện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người hưởng

Ngày 31-12, BHXH TPHCM có thông báo về việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 1-2026.

Theo đó, dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục từ ngày 1-1-2026 đến hết ngày 4-1-2026. Vì vậy, BHXH chuyển tiền vào tài khoản người hưởng từ ngày 5-1-2026 (ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ), đối với hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Đối với hình thức tiền mặt, Bưu điện TPHCM, Bưu điện Trung tâm Bình Dương, Bưu điện Trung tâm Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức chi trả sáng 10-1-2026 tại tất cả các điểm chi trả; từ ngày 12-1-2026 đến hết ngày 25-1-2026 tại các Bưu cục.

BHXH TPHCM đề nghị người hưởng mở tài khoản và đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân nhằm giảm thời gian đi lại, bảo đảm chi trả nhanh chóng, thuận tiện. Đồng thời góp phần triển khai hiệu quả việc ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thực hiện chủ trương chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt.

NGÔ BÌNH