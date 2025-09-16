Điều chỉnh nội dung chương trình giáo dục phổ thông theo Hiến pháp và đơn vị hành chính mới

Bộ GD-ĐT vừa ban hành nội dung sửa đổi, bổ sung một số môn học trong Chương trình giáo dục phổ thông nhằm cập nhật kịp thời những thay đổi liên quan đến Hiến pháp và việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Bộ GD-ĐT đã ban hành nội dung sửa đổi trong Chương trình giáo dục phổ thông

Cụ thể, nội dung chương trình các môn Lịch sử và Địa lý cấp Tiểu học, THCS; Địa lý lớp 12; Lịch sử lớp 10 và Giáo dục công dân lớp 10 (chủ đề Giáo dục kinh tế và pháp luật) đã được điều chỉnh.

Đối với môn Địa lý và Lịch sử ở Tiểu học, THCS và lớp 12, nội dung được cập nhật gồm: tổ chức lãnh thổ sản xuất của một số ngành kinh tế, ranh giới vùng kinh tế - xã hội, tên và số lượng các tỉnh/thành phố trong vùng, quy mô diện tích và dân số, phân bố ngành kinh tế...

Môn Giáo dục công dân lớp 10 được điều chỉnh ở các chủ đề: “Hệ thống chính trị nước CHXHCN Việt Nam” và “Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”.

Môn Lịch sử lớp 10 cập nhật chuyên đề lựa chọn: “Nhà nước và pháp luật Việt Nam trong lịch sử”.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục sử dụng sách giáo khoa đã lựa chọn cho năm học 2025-2026, đồng thời chỉ đạo tổ chuyên môn và giáo viên rà soát, điều chỉnh ngữ liệu, số liệu, bản đồ… trong các bài học để bảo đảm tính cập nhật và phù hợp thực tiễn.

Thời gian tới, Bộ sẽ tổ chức tập huấn, hướng dẫn cụ thể cho cán bộ quản lý, giáo viên trong việc triển khai giảng dạy theo chương trình sửa đổi.

PHAN THẢO