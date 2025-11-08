Điều tra nguyên nhân 3 người tử vong trong phòng trọ ở Đồng Tháp

Pháp luật

Ngày 8-11, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân 3 người tử vong trong phòng trọ, tại xã Tân Hương.

IMG_8592.jpeg
Phòng trọ nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, chị H. một chủ vựa dừa đến phòng trọ ở xã Tân Hương để tìm chị T.T.L.T. (nhân viên làm việc tại vựa dừa, sinh năm 1980, ngụ xã Hòa Hưng, tỉnh An Giang) thì thấy cửa phòng khóa trái. Chị H. gọi nhiều lần nhưng không ai trả lời.

Nghi có chuyện chẳng lành nên chị H. nhờ chủ nhà trọ hỗ trợ kiểm tra. Khi chủ nhà trọ mở cửa thì phát hiện ba người tử vong gồm chị T., anh N.V.K. (sinh năm 1984, ngụ xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp) và bé T. (sinh năm 2014, con gái chị T.).

Nhận được tin báo, công an xã Tân Hương kịp thời có mặt tại hiện trường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành phong tỏa hiện trường, để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

NGỌC PHÚC

