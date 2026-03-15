Bắt giữ đối tượng dùng dao đe dọa tấn công, cướp tài sản ở Nghệ An

Tối 15-3, Công an tỉnh Nghệ An thông tin đã bắt giữ đối tượng cướp tài sản tại một phòng tập Aerobic trên địa bàn xã Tân Châu, chỉ sau 6 giờ đối tượng gây án.

Đối tượng Mã Văn Vũ tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Nghệ An

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng 15-3, trong lúc tập Aerobic tại một phòng tập thuộc xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An, chị L.T.H (sinh năm 1976, trú xã Tân Châu) bất ngờ bị một nam thanh niên xông vào quán dùng dao đe dọa, cướp dây chuyền vàng (trị giá khoảng 30 triệu đồng).

Do chị H. chống trả quyết liệt nên đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường, không thực hiện được hành vi. Vụ việc sau đó được đăng tải, chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Hành vi manh động của đối tượng gây tâm lý lo lắng, bức xúc trong nhân dân.

Trước tình hình đó, lực lượng công an đã vào cuộc, xác minh, nhanh chóng truy bắt đối tượng.

Đến 11 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Tân Châu đồng chủ trì, phối hợp Công an các xã: Diễn Châu, An Châu (tỉnh Nghệ An) đã bắt giữ Mã Văn Vũ (sinh năm 1996, trú tại xã Diễn Châu), là đối tượng đã thực hiện vụ “Cướp tài sản” nói trên.

Tang vật vụ án thu giữ. Ảnh: Công an Nghệ An

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã tạm giữ hình sự đối tượng và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

DƯƠNG QUANG