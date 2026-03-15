Công an Hưng Yên thông tin nghi án sát hại 2 người rồi tự tử

Sau khi ra tay đâm vợ tử vong tại chỗ, nghi phạm Ngô Duy Thăng (35 tuổi, ở xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) tiếp tục tìm đến nhà anh V.V.N (39 tuổi, cùng xã với Thăng) dùng dao sát hại nạn nhân.

Tối 15-3, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin về vụ án mạng vừa xảy ra tại xã Đông Tiền Hải.

Theo cơ quan công an, lúc hơn 15 giờ cùng ngày, tại nhà anh N.X.B (35 tuổi, ở xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên), đối tượng Ngô Duy Thăng dùng súng bắn và dao đâm vào người chị N.T.L (30 tuổi, vợ của Thăng và là em gái của anh N.X.B) khiến chị N.T.L tử vong tại chỗ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên hỏi thăm, động viên gia đình nạn nhân. Ảnh: CÔNG AN TỈNH HƯNG YÊN

Sau khi sát hại vợ, đối tượng Thăng sử dụng xe ô tô đến nhà anh V.V.N. Tại đây, Thăng dùng dao đâm anh V.V.N. Sau đó, Thăng dùng xe ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh V.V.N sau đó tử vong tại bệnh viện.

Xác định tính chất vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Tới 18 giờ 40 phút cùng ngày, trong quá trình truy tìm đối tượng, cơ quan chức năng phát hiện Ngô Duy Thăng tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ theo quy định.

GIA KHÁNH