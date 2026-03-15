Quảng Ngãi: Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 97kg thuốc nổ

Ngày 15-3, Phòng nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi phối hợp Đồn Biên phòng Lý Sơn và Công an đặc khu Lý Sơn bắt quả tang một đối tượng cư trú tại đặc khu Lý Sơn vận chuyển trái phép 97kg thuốc nổ.

Lúc 3 giờ 50 phút ngày 15-3, trong quá trình tuần tra địa bàn, Tổ công tác thuộc Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi, phối hợp các lực lượng tại đặc khu Lý Sơn phát hiện ông Đinh Sửu (53 tuổi, ngụ đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe mô tô chở 3 bao tải lưu thông trên đoạn đường cơ động ven biển thuộc thôn Tây, An Hải, đặc khu Lý Sơn.

Phát hiện ông Sửu có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác tiến hành kiểm tra, phát hiện bên trong các bao tải có chứa chất rắn dạng cục, màu xám, nghi là thuốc nổ.

Các bao tải có chứa thuốc nổ được lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: BĐBP

Mở rộng kiểm tra khu vực xung quanh, lực lượng chức năng phát hiện thêm 3 bao tải tại khu vực bãi biển do ông Sửu cất giấu trước đó.

Qua khai thác nhanh, ông Sửu thừa nhận chất rắn chứa trong 6 bao tải đều là thuốc nổ do ông vận chuyển và cất giấu.

Đối tượng cùng tang vật là 6 bao tải chứa thuốc nổ tại cơ quan điều tra. Ảnh: BĐBP

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Sửu khai chở 6 bao tải từ nhà ra khu vực bãi biển để tập kết, đưa lên tàu cá đi khai thác hải sản.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ toàn bộ phương tiện, tang vật liên quan để phối hợp cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

NGUYỄN TRANG