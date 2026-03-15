Pháp luật

An ninh - trật tự

Quảng Ngãi: Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 97kg thuốc nổ

SGGPO

Ngày 15-3, Phòng nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi phối hợp Đồn Biên phòng Lý Sơn và Công an đặc khu Lý Sơn bắt quả tang một đối tượng cư trú tại đặc khu Lý Sơn vận chuyển trái phép 97kg thuốc nổ.

Lúc 3 giờ 50 phút ngày 15-3, trong quá trình tuần tra địa bàn, Tổ công tác thuộc Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi, phối hợp các lực lượng tại đặc khu Lý Sơn phát hiện ông Đinh Sửu (53 tuổi, ngụ đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe mô tô chở 3 bao tải lưu thông trên đoạn đường cơ động ven biển thuộc thôn Tây, An Hải, đặc khu Lý Sơn.

Phát hiện ông Sửu có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác tiến hành kiểm tra, phát hiện bên trong các bao tải có chứa chất rắn dạng cục, màu xám, nghi là thuốc nổ.

Các bao tải có chứa thuốc nổ được lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: BĐBP

Mở rộng kiểm tra khu vực xung quanh, lực lượng chức năng phát hiện thêm 3 bao tải tại khu vực bãi biển do ông Sửu cất giấu trước đó.

Qua khai thác nhanh, ông Sửu thừa nhận chất rắn chứa trong 6 bao tải đều là thuốc nổ do ông vận chuyển và cất giấu.

Đối tượng cùng tang vật là 6 bao tải chứa thuốc nổ tại cơ quan điều tra. Ảnh: BĐBP

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Sửu khai chở 6 bao tải từ nhà ra khu vực bãi biển để tập kết, đưa lên tàu cá đi khai thác hải sản.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ toàn bộ phương tiện, tang vật liên quan để phối hợp cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

NGUYỄN TRANG

Từ khóa

thuốc nổ vận chuyển trái phép Quảng Ngãi biên phòng đặc khu Lý Sơn

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn