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Điều tra vụ phát hiện bộ xương người trong khu đô thị ở TPHCM

SGGPO

Người dân phát hiện bộ xương người trong bụi rậm tại Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM (phường Đông Hòa), cạnh hiện trường có một xe máy cùng nhiều vật dụng cá nhân. Công an TPHCM đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tối 25-6, Công an TPHCM cho biết đang điều tra vụ phát hiện bộ xương người tại khu vực bụi rậm ven đường Thomas Edison, thuộc Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM, phường Đông Hòa.

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Hiện trường vụ việc. Ảnh: XĐ

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, người dân đi qua khu vực này phát hiện một xe máy màu đen mang biển số 67K1... nằm trong đám cỏ rậm nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và tổ chức khám nghiệm phục vụ công tác điều tra.

Tại hiện trường, trên xe máy còn có nón bảo hiểm, áo mưa và áo khoác. Cách đó không xa, cơ quan chức năng phát hiện bộ xương người cùng một đôi dép và chai thuốc diệt côn trùng.

Theo cơ quan chức năng, thi thể đã phân hủy hoàn toàn, chỉ còn lại phần xương. Danh tính nạn nhân và nguyên nhân tử vong đang được Công an TPHCM tiếp tục xác minh, làm rõ.

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MẠNH THẮNG

Từ khóa

chết người Đông Hòa TPHCM

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