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Khởi tố bị can cướp giật tài sản, kéo lê nạn nhân trên đường

SGGPO

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố, tạm giam Nguyễn Huy Hoàng về tội “Cướp giật tài sản” trong trường hợp tái phạm nguy hiểm. Đối tượng bị bắt giữ ngay sau khi giật túi xách rồi kéo lê nạn nhân trên đường để tẩu thoát.

Clip hiện trường vụ việc. Nguồn: CÔNG AN TPHCM

Ngày 1-8, Công an TPHCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huy Hoàng (SN 1972, ngụ phường Bình Thạnh, TPHCM) để điều tra về tội “Cướp giật tài sản”, thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

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Bị can Nguyễn Huy Hoàng. Ảnh: CÔNG AN TPHCM

Theo điều tra, khoảng 0 giờ ngày 2-5, ông H.H.N. cùng vợ đi bộ trên đường Đào Duy Anh (phường Đức Nhuận) thì bị Hoàng điều khiển xe máy áp sát, giật chiếc túi xách rồi tăng ga bỏ chạy. Nạn nhân lập tức truy đuổi, bám giữ đối tượng. Trong quá trình tẩu thoát, Hoàng kéo lê nạn nhân trên đường.

Khi đến khu vực trước số 12/5 đường Đào Duy Anh, đối tượng bị ngã xe. Lực lượng an ninh cơ sở đang làm nhiệm vụ cùng người dân nhanh chóng phối hợp khống chế, bắt giữ và đưa Hoàng về trụ sở Công an phường Đức Nhuận làm việc; toàn bộ tài sản bị cướp đã được thu hồi.

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Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ camera an ninh

Qua đấu tranh, Hoàng thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan công an xác định đối tượng có nhiều tiền án, nhiều lần bị xử lý về hành vi cướp giật tài sản và các vi phạm pháp luật khác. Sau khi chấp hành xong án phạt, Hoàng tiếp tục tái phạm.

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MẠNH THẮNG

Từ khóa

Công an phường Đức Nhuận Nguyễn Huy Hoàng Công an TPHCM Cướp giật Tái phạm kéo lê nạn nhân

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