Công an điều tra cái chết của người đàn ông tại công viên Ao Cá

Ngày 17-5, Công an phường Vũng Tàu (TPHCM) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân một người đàn ông tử vong bên cột đèn chiếu sáng trong khuôn viên công viên Ao Cá.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 30 ngày 16-5, người dân đi qua khu vực công viên Ao Cá phát hiện một người đàn ông nằm bất động gần cột đèn chiếu sáng. Người dân lập tức kiểm tra và trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, nạn nhân đã không qua khỏi.

Nạn nhân được xác định là anh L.D.V. (30 tuổi, ngụ phường Trị An, TP Đồng Nai).

Hiện trường nơi người đàn ông tử vong

Công an phường Vũng Tàu đã phong tỏa khu vực xung quanh cột đèn chiếu sáng nơi phát hiện nạn nhân, đồng thời phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết để phục vụ công tác điều tra.

Khu vực công viên Ao Cá là không gian công cộng có diện tích khoảng 44.000m², từng là ao nước tù đọng, sau đó được cải tạo thành công viên. Đây là địa điểm thu hút nhiều người dân và du khách đến vui chơi, tập thể dục hằng ngày.

Tin liên quan Công an khởi tố người đàn ông hành hung shipper ở phường Rạch Dừa

TRÚC GIANG