Phá đường dây mua bán linh kiện lắp súng ná

Tối 30-7, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an xã Hợp Tiến đã triệt xóa đường dây lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để quảng cáo, mua bán súng ná (dạng súng săn), cùng linh kiện lắp ráp.

Cơ quan công an thu giữ toàn bộ tang vật. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Theo đó, Công an xã Hợp Tiến xác định Lê Đức Anh (sinh năm 1993, trú xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa), nhân viên một nhà xe chạy tuyến Thanh Hóa - Hà Nội, có hành vi vận chuyển lượng lớn linh kiện lắp ráp súng ná từ Hà Nội về Thanh Hóa để bán.

Công an xã Hợp Tiến đã mật phục, bắt quả tang Anh dùng xe trung chuyển của nhà xe vận chuyển số linh kiện súng ná đến giao cho khách. Qua đó, thu giữ tang vật gồm 24 tay cầm nhựa, 24 tay nắm cò, 24 thân và rãnh trượt bằng kim loại, 24 tay đỡ thân ná, 96 trụ đỡ dây cáp, 24 dây cáp kim loại, 96 dây cao su cùng nhiều ốc vít, lò xo, linh kiện khác phục vụ lắp súng ná.

Bước đầu xác định, toàn bộ số linh kiện trên là của Đặng Quyền Anh (sinh năm 2002, trú xã Phú Xuyên, TP Hà Nội). Theo đó, Quyền Anh mua từ Phạm Văn Ba (sinh năm 1991, trú xã Phú Xuyên, TP Hà Nội), rồi thuê vận chuyển về Thanh Hóa để bán.

Các đối tượng liên quan cùng cùng tang vật. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Tại cơ quan công an, Phạm Văn Ba khai nhận đã lên mạng đặt mua linh kiện súng ná trên Tiktok từ Đỗ Mạnh Tùng (sinh năm 1987, trú phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên), sau đó lắp ráp thành súng hoàn chỉnh hoặc bán lại linh kiện cho khách để kiếm lời.

Khám xét nơi ở của Đỗ Mạnh Tùng, công an thu giữ lượng lớn linh kiện, phụ kiện phục vụ lắp ráp súng ná và nỏ bắn bi, gồm: 739 hộp linh kiện súng ná, 97 bộ phụ kiện súng loại lớn, 925 thanh nhôm rút, 840 thanh thân trượt của súng...

Cơ quan công an làm việc với các đối tượng. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Đỗ Mạnh Tùng khai nhận, do nhận thấy nhu cầu của người dân mua súng ná để săn bắn nhiều, nên đã mua số linh kiện trên với đối tượng người Trung Quốc. Sau đó, quay video giới thiệu “sản phẩm” đăng lên mạng xã hội để quảng cáo và tìm kiếm khách hàng.

Sau khi khách hàng đặt mua, Tùng tách thành các linh kiện riêng lẻ để gửi, thông qua các công ty chuyển hàng hoặc gửi xe khách.

DƯƠNG QUANG