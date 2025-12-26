Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 26-12, tại Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng (phường Tây Mỗ, thành phố Hà Nội), Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Bộ VH-TT-DL tổ chức khai mạc triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”. Ảnh: HOA NGUYỄN

Dự khai mạc triển lãm có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; đại diện các trường đại học, viện nghiên cứu và đông đảo học sinh, sinh viên.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan không gian trưng bày tại triển lãm

Ghi sổ lưu bút tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động và tự hào khi tham quan triển lãm "Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội". Tổng Bí thư viết: Những tư liệu, hình ảnh, hiện vật được lưu giữ cẩn thận đã tái hiện sống động hành trình ra đời và phát triển của Đảng ta. Từ những ngày đầu đầy hy sinh, gian khó; kiên cường, bất khuất trong đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc đến vững vàng tự chủ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, đổi mới và phát triển đất nước ngày nay.

Tổng Bí thư nêu rõ, trong dòng chảy lịch sử dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là lực lượng tiên phong, là ngọn cờ của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam, của các lực lượng tiến bộ trên thế giới. Đảng luôn kiên định lý tưởng cách mạng, không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn để xứng đáng với sứ mệnh lãnh đạo nhân dân, đất nước.

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, triển lãm như một lời nhắc thiêng liêng: giữ vững niềm tin, khơi dậy khát vọng, đưa đất nước vươn lên mạnh mẽ, phồn vinh, hạnh phúc và trường tồn vì nhân dân, đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm ghi lưu bút tại triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”

Triển lãm có hơn 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật quý giá, tái hiện chân thực, sinh động các kỳ Đại hội Đảng cùng những thắng lợi, thành tựu vĩ đại mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đạt được qua các nhiệm kỳ.

Triển lãm được bố cục thành ba phần: Phần I: Thành lập Đảng - Khởi nguồn thay đổi vận mệnh dân tộc; Phần II: Đại hội Đảng và những bước ngoặt lịch sử; Phần III: Hướng đến Đại hội XIV - Khát vọng phát triển, tầm nhìn tương lai.

Trong đó có những tài liệu, hình ảnh, hiện vật lần đầu tiên được công bố, giúp mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về các kỳ Đại hội Đảng cùng những thắng lợi và thành tựu vĩ đại của đất nước ta, nhân dân ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng; thêm tự hào, tin tưởng và gắn bó với lý tưởng cao cả của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.

VĨNH XUÂN