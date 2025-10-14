Định vị Cà Mau là địa đầu cực Nam Tổ quốc, vững tin bước vào kỷ nguyên mới

Trong dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định: Cà Mau là tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc. Cách định vị này có “thay đổi lớn” khi địa phương được biết đến là tỉnh tận cùng cực Nam Tổ quốc.

Khát vọng vươn lên

Sau hợp nhất, tỉnh Cà Mau bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng lớn, nhiều tiềm năng, lợi thế nổi trội; có vị trí địa chính trị đặc biệt quan trọng, trung tâm vùng biển các nước Đông Nam Á và các tuyến hàng hải quốc tế.

Biểu tượng con tôm tại quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau)

Cà Mau không chỉ sở hữu vị thế địa đầu cực Nam Tổ quốc, mà còn là cửa ngõ ra biển lớn, với 3 mặt giáp biển. Tỉnh hội tụ lợi thế chiến lược: trung tâm thủy sản quốc gia (chủ lực là ngành tôm), có khả năng vươn tầm thế giới; tiềm năng năng lượng tái tạo; vùng xanh tự nhiên, đất ngập nước, rừng ngập mặn và hệ sinh thái biển, đồng bằng đặc thù, là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Biển, đảo, mũi Cà Mau mang giá trị sinh thái và an ninh quốc phòng chiến lược. Kinh tế của tỉnh Cà Mau dự báo sẽ có những đột phá với sự xuất hiện của 3 dự án trọng điểm: đường cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, tuyến giao thông kết nối từ mũi Cà Mau ra đảo Hòn Khoai và cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai.

Chính việc phát triển cảng Hòn Khoai sẽ khẳng định tầm nhìn mới cho Cà Mau: từ vị trí tận cùng cực Nam của Tổ quốc vươn lên thành địa đầu cực Nam Tổ quốc, trở thành động lực thúc đẩy phát triển bền vững, hội nhập sâu rộng và khẳng định vai trò quan trọng của tỉnh trong sự nghiệp phát triển đất nước. Hồ Trung Việt Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau

Đồng chí Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau, cho biết: Lâu nay, khi nhắc đến Cà Mau, người dân thường gọi đây là “tận cùng” cực Nam Tổ quốc bởi do vị trí địa lý đặc biệt: vùng đất cuối cùng của đất liền, nơi 3 mặt giáp biển, mũi đất vươn ra giữa biển trời bao la, nơi kết thúc đường Hồ Chí Minh và cũng là điểm cuối trên bản đồ đất nước. Chính yếu tố “tận cùng” ấy khiến Cà Mau trong nhận thức chung đôi khi bị gắn với sự xa xôi, cách trở, thiếu kết nối.

Tuy nhiên, nếu nhìn ở góc độ khác, chính vị trí địa lý này lại tạo cho Cà Mau lợi thế độc đáo: trở thành cửa ngõ mở ra biển Đông và vịnh Thái Lan, nằm trên trục giao thương quốc tế, là nơi khởi đầu của hành trình vươn ra biển lớn. Nghĩa là, thay vì chỉ coi Cà Mau là “tận cùng”, cần phải coi đây là “điểm đầu”, là nơi tiên phong khai phá, nơi mở ra không gian phát triển mới cho vùng đồng bằng sông Cửu Long và cho cả đất nước. Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau nhấn mạnh, việc thay đổi nhận thức này rất quan trọng, vì nó không chỉ khẳng định giá trị chiến lược của Cà Mau trong phát triển kinh tế biển, năng lượng, du lịch, cảng biển, mà còn khơi dậy khát vọng vươn lên, khẳng định vai trò đi đầu của tỉnh ở cực Nam Tổ quốc.

Mở ra cánh cửa giao thương quốc tế

Đồng chí Hồ Trung Việt cho biết, Cà Mau đặt kỳ vọng lớn vào dự án cảng biển Hòn Khoai, một trong những cảng nước sâu quan trọng bậc nhất khu vực. Cảng vừa được khởi công xây dựng ngày 19-8-2025, với công suất 20 triệu tấn/năm, tiếp nhận tàu đến 250.000 DWT, dự kiến hoàn thành cuối năm 2028. Với cảng biển Hòn Khoai, Cà Mau sẽ không còn là điểm tận cùng, mà trở thành điểm khởi đầu cho hành lang kinh tế biển, mở ra cánh cửa giao thương quốc tế, kết nối trực tiếp các tuyến hàng hải lớn của thế giới.

Khi cảng Hòn Khoai được khai thác đồng bộ, Cà Mau sẽ trở thành trung tâm logistics quan trọng, không chỉ cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long mà còn cho cả vùng Nam bộ. Điều đó cho thấy, Cà Mau từ vị trí “điểm cuối” thành đầu mối, là nơi tiên phong trong việc dẫn dắt dòng chảy thương mại, xuất nhập khẩu, tạo động lực tăng trưởng mới cho cả vùng. Cảng Hòn Khoai vì thế còn là biểu tượng cho khát vọng vươn ra biển lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cà Mau. Khi dự án đi vào vận hành sẽ là minh chứng sống động khẳng định vùng đất cực Nam không hề là “nơi tận cùng”, mà chính là “điểm mở đầu”, điểm tiên phong trong chiến lược phát triển kinh tế biển quốc gia.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra từ ngày 16 đến 17-10-2025 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (đường Lê Duẩn, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau) với chủ đề: “Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tận dụng thời cơ, lợi thế, tiềm năng của tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc để phát triển toàn diện; vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới”.

TẤN THÁI