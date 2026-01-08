Định vị trung tâm dịch vụ cao cấp

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra ngày 7-1, đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có Đề án “Xây dựng Thành phố trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao”. Đây là định hướng mang tính chiến lược nhằm tiếp tục củng cố vai trò đầu tàu kinh tế của TPHCM, đồng thời nâng tầm vị thế một đô thị dịch vụ lớn, có sức lan tỏa và ảnh hưởng trong khu vực.

Năm 2026 được xác định là năm mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của thành phố. Trên cơ sở đánh giá toàn diện bối cảnh trong nước và quốc tế, TPHCM đã xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng, từ mức cơ sở (8,5%-9%), kịch bản phấn đấu (9,5%) đến kịch bản phấn đấu tăng trưởng cao (10%).

Các kịch bản này gắn chặt với yêu cầu tạo đột phá về hạ tầng, khả năng hấp thụ và triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù cũng như mức độ chủ động, linh hoạt trước những biến động của thương mại toàn cầu. Điểm chung của cả ba kịch bản là đều xác định khu vực dịch vụ, nhất là các ngành có hàm lượng tri thức, công nghệ và giá trị gia tăng cao, giữ vai trò dẫn dắt và là động lực tái cấu trúc nền kinh tế thành phố.

Hiện nay, quy mô kinh tế (GRDP) của TPHCM đạt khoảng 120 tỷ USD, chiếm 23,5% GDP cả nước; trong đó khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò trụ cột, đóng góp khoảng 51% GRDP. Đáng chú ý, 9 ngành dịch vụ chủ yếu với tiềm năng và lợi thế cạnh tranh ngày càng rõ nét đang khẳng định vai trò chủ đạo, trở thành nền tảng quan trọng để xây dựng TPHCM thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực.

Việc lựa chọn dịch vụ cao cấp làm trụ cột phát triển vì vậy có cơ sở vững chắc, dựa trên những lợi thế nổi trội của thành phố về quy mô thị trường, tài chính, logistics, thương mại quốc tế, y tế chuyên sâu, giáo dục chất lượng cao… cùng với nguồn nhân lực chất lượng cao, hệ sinh thái doanh nghiệp đa dạng và khả năng kết nối quốc tế ngày càng sâu rộng.

Một điều kiện thuận lợi mang tính quyết định trong giai đoạn này là việc Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 260, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98. Các chính sách mới không chỉ mở rộng không gian thử nghiệm mà còn tăng cường phân cấp, phân quyền, đồng thời thiết kế những cơ chế đủ sức hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Chủ trương thành lập Khu Thương mại tự do TPHCM (FTZ) được kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân kết nối thành phố với các dòng chảy thương mại, tài chính và logistics toàn cầu. FTZ được định vị như một không gian thể chế đặc thù, nơi hội tụ các dịch vụ thương mại, tài chính, vận tải biển và logistics trình độ cao, vận hành theo các chuẩn mực quốc tế.

Trong bức tranh tổng thể đó, những nội dung được Hội nghị Thành ủy thông qua liên quan đến đầu tư hạ tầng giao thông - như tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành và đặc biệt là tuyến đường vượt biển kết nối TPHCM (cũ) và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) - cho thấy định hướng phát triển của thành phố đang được mở rộng theo hướng tăng cường liên kết vùng, gắn với không gian kinh tế biển.

Khi các trục kết nối chiến lược này hình thành, TPHCM sẽ có thêm điều kiện để xây dựng hệ sinh thái logistics đa phương thức, hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động của FTZ và qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh cho toàn bộ khu vực dịch vụ.

Với quyết tâm mạnh mẽ ngay từ đầu nhiệm kỳ, cùng việc triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 260, TPHCM đang đứng trước cơ hội lớn để thu hút các tập đoàn kinh tế lớn, các định chế tài chính và nhà đầu tư chiến lược.

Dòng vốn quy mô lớn, công nghệ tiên tiến và phương thức quản trị hiện đại đi kèm sẽ tạo lực đẩy quan trọng, giúp các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại của thành phố tiệm cận trình độ khu vực. Từ đó, việc định vị TPHCM trở thành trung tâm dịch vụ cao cấp của khu vực không chỉ là một mục tiêu dài hạn mà còn mở ra lộ trình hành động cụ thể để thành phố tiếp tục bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.

KIỀU PHONG