Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM: Nơi thu hút dòng vốn quốc tế

Ngày 21-12, Chính phủ công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) tại Việt Nam với mô hình “Một trung tâm - Hai điểm đến”, hoạt động song song ở TPHCM và Đà Nẵng. Để tìm hiểu về những hoạt động trong giai đoạn đầu của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC), phóng viên Báo SGGP đã có cuộc trao đổi với PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành VIFC-HCMC.

PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành VIFC-HCMC

PHÓNG VIÊN: Thưa ông, trong giai đoạn đầu thành lập, đâu sẽ là những hoạt động chính được triển khai tại VIFC-HCMC?

PGS-TS NGUYỄN HỮU HUÂN: Chúng tôi hiện đang tập trung vào một số nhóm nhiệm vụ chính như xây dựng quy chế hoạt động, sớm trình các bộ ngành góp ý để ban hành. Cùng với đó, đẩy nhanh tốc độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động của VIFC-HCMC, trong đó bước đầu là hoàn thiện cơ sở tại số 123 Trương Định, phường Xuân Hòa. Tòa nhà số 8 Nguyễn Huệ cũng đang được hoàn thiện để có thể khai trương trong tháng 2-2026. Một công việc cũng hết sức quan trọng đang được đẩy nhanh là hoàn thiện cơ cấu bộ máy và nhân sự cho trung tâm. Chúng tôi đang làm việc với những chuyên gia hàng đầu, có kinh nghiệm vận hành các trung tâm tài chính lớn của thế giới để nắm những vị trí như giám đốc điều hành, phó giám đốc điều hành của VIFC-HCMC. Công tác đào tạo nhân sự phục vụ hoạt động của trung tâm cũng được chú trọng. Dù hiện nay chưa có quy chế hoạt động, cổng đăng ký thành viên chưa mở, nhưng chúng tôi luôn chủ động trong công tác xúc tiến đầu tư và kết nối với các nhà đầu tư, tổ chức, định chế tài chính trên thế giới để quảng bá về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam nói chung và VIFC-HCMC nói riêng.

Hiện có khoảng bao nhiêu nhà đầu tư sẵn sàng đăng ký làm thành viên của VIFC-HCMC, họ đang quan tâm đến những nhóm ngành nào trong trung tâm?

Theo thống kê sơ bộ, những nhà đầu tư quan tâm và sẽ đăng ký làm thành viên tương đối lớn. Nếu chỉ tính ở nhóm nhà đầu tư, định chế tài chính lớn trong và ngoài nước, có khoảng 50 đơn vị. Trong ngày 21-12, đã có một số doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước được trao giấy chấp thuận quan tâm thành viên trong giai đoạn đầu của VIFC-HCMC. Chúng tôi đang xây dựng cơ chế đăng ký thành viên một cửa và nhà đầu tư, tổ chức tài chính chỉ mất khoảng 5-7 ngày để trở thành thành viên chính thức của trung tâm, rút ngắn rất nhiều so với thủ tục hành chính hiện hành.

Các nhà đầu tư quan tâm đến nhóm định chế tài chính (như ngân hàng, bảo hiểm, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư) và những nhóm liên quan về thị trường như sàn giao dịch chứng khoán, sàn giao dịch tài sản mã hóa, sàn giao dịch hàng hóa và những sàn giao dịch tài chính xanh (sàn giao dịch tín chỉ carbon, trái phiếu xanh). Một nhóm lĩnh vực nữa cũng thu hút sự quan tâm của nhiều tập đoàn là đầu tư hạ tầng cho trung tâm, bao gồm phần cứng và phần mềm. Về hạ tầng phần cứng, nhiều tập đoàn bất động sản lớn quan tâm đến việc xây dựng và hoàn thiện khu lõi của VIFC-HCMC diện tích 9,2ha tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm với 9 tòa nhà, trong đó có tòa nhà trung tâm. Đầu tư hạ tầng phần mềm cũng thu hút sự quan tâm của Viettel, FPT, CMC… Nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực On-chain (cung cấp nền tảng, sản phẩm, dịch vụ vận hành trên blockchain - PV) muốn xây dựng hạ tầng liên quan đến công nghệ blockchain trong trung tâm.

Điều gì khiến nhiều nhà đầu tư, tổ chức tài chính quốc tế sẵn sàng vào Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, thưa ông?

Nhà đầu tư, tổ chức tài chính thấy có lợi, họ sẽ tới. Chúng ta hiện không chỉ có những chính sách thông thoáng, cạnh tranh so với các trung tâm tài chính quốc tế trong khu vực mà về lâu dài VIFC-HCMC định vị xây dựng một hệ sinh thái công nghệ tài chính, một hướng đi mới mà không phải trung tâm tài chính truyền thống nào cũng có. Ngoài Nghị quyết 222 về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam do Quốc hội ban hành, Việt Nam còn có 8 nghị định để triển khai nghị quyết với những ưu đãi rất rõ nét cho nhà đầu tư khi tham gia hoạt động tại Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Việc thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam mang theo kỳ vọng lớn trở thành cửa ngõ thu hút dòng vốn quốc tế vào Việt Nam, góp phần xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới. Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số liên tục trong khoảng 20 năm tới và để làm được như vậy, vốn nội địa chưa đủ, rất cần nguồn vốn lớn từ quốc tế. Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam chính là một giải pháp góp phần hoàn thành mục tiêu này.

Liên minh Kinh tế On-chain Toàn cầu (GOE Aliance - ra mắt tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025) khẳng định cam kết trở thành thành viên tiềm năng của VIFC-HCMC và tiếp tục đồng hành chặt chẽ với trung tâm trong quá trình đóng góp tri thức, nguồn lực, kinh nghiệm quốc tế và mạng lưới đối tác nhằm thúc đẩy các mô hình kinh tế đổi mới, minh bạch và bền vững. Liên minh này được hình thành với sứ mệnh trở thành một “phòng thí nghiệm kinh tế mở”, nơi hội tụ doanh nghiệp công nghệ, tổ chức tài chính, chuyên gia chính sách và đối tác quốc tế.

