Đo hiệu quả bằng kết quả cụ thể

Sau gần một năm vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn TPHCM đã bước sang giai đoạn phát triển mới. Sau kiện toàn bộ máy, các cấp ủy đang tập trung nâng cao chất lượng hoạt động, giải quyết những vấn đề người dân quan tâm, lấy kết quả cụ thể làm thước đo hiệu quả lãnh đạo.

Giữ bình yên địa bàn từ những việc làm cụ thể

Một buổi tuần tra đêm cuối tháng 5, lực lượng Công an phường Đông Hưng Thuận phát hiện và bắt giữ 5 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Chỉ ít ngày sau, các tổ công tác tiếp tục triệt phá 1 tụ điểm ghi số đề trên địa bàn.

UBND phường Chánh Hưng khánh thành và đưa vào hoạt động Điểm giáo dục cộng đồng về phòng chống ma túy. ẢNH: MẠNH THẮNG

Đó là thành quả của quá trình địa phương chủ động bám địa bàn, nắm tình hình và triển khai quyết liệt cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030” và nghị quyết của Đảng ủy phường về xây dựng địa bàn không ma túy.

Câu chuyện ở Đông Hưng Thuận cho thấy sự chuyển động quyết liệt trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở hiện nay, đó là sau giai đoạn tập trung ổn định tổ chức, nhiều cấp ủy đã chuyển trọng tâm sang giải quyết những vấn đề cụ thể gắn với đời sống người dân. Hiện Công an phường duy trì quân số trực chiến 100%, phối hợp lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tăng cường tuần tra các khu vực trọng điểm. 15 ngày đầu thực hiện đợt cao điểm 45 ngày đêm đấu tranh làm sạch địa bàn, Công an phường đã lập biên bản vi phạm hành chính về an ninh trật tự đối với 258 trường hợp.

Ở nhiều nơi khác, cuộc chiến với ma túy được triển khai sâu từ địa bàn dân cư, với việc phát huy vai trò của từng khu phố, từng tổ dân cư. Trong đó, Đảng bộ phường An Phú Đông đã ban hành nghị quyết chuyên đề về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Các lực lượng được giao thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, đồng thời mở rộng các kênh tiếp nhận thông tin từ người dân thông qua nền tảng số. Nhờ chủ động nắm bắt tình hình ngay từ cơ sở, chỉ trong những ngày đầu ra quân, địa phương đã khám phá 10 vụ việc liên quan đến ma túy, xử lý hơn 30 đối tượng vi phạm.

Cũng trong đợt cao điểm rà soát, làm sạch địa bàn, Công an xã Đất Đỏ đã tiến hành kiểm tra 39 trường hợp, phát hiện 14 đối tượng dương tính với chất ma túy. Qua điều tra, mở rộng đã phát hiện 3 vụ sử dụng trái phép chất ma túy và 1 vụ mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; các vụ việc đang được tiếp tục xác minh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Kết quả bước đầu cho thấy, nghị quyết của Đảng ủy các địa phương được xây dựng sát với thực tiễn địa phương, trách nhiệm được giao cụ thể, kết quả được lượng hóa bằng những chuyển biến ngay trên từng tuyến đường, khu phố.

Nâng chất phục vụ người dân

Sáng một ngày cuối tuần, bà Phạm Thị Hiền ngụ phường Thủ Đức được bác sĩ Trạm y tế phường Thủ Đức đến tận nhà để khám sức khỏe. Bà Hiền bị tai biến, không đi lại được, vì vậy việc được bác sĩ đến tận nhà khám bệnh như món quà ý nghĩa mà địa phương dành cho những người yếu thế. Chương trình khám sức khỏe tại hộ gia đình của Trạm Y tế phường Thủ Đức phần nào cho thấy mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang đi vào chiều sâu. Sau gần một năm vận hành, yêu cầu đặt ra với các địa phương không còn là bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt mà phải tạo ra giá trị thực chất để người dân thụ hưởng.

Để tăng sự hài lòng của người dân đối với hoạt động chính quyền địa phương, nhiều mô hình sáng tạo đã được các địa phương triển khai. Tại phường Tăng Nhơn Phú, ứng dụng SOS khu phố, ứng dụng Zalo Official Account (Zalo OA), Trung tâm Camera AI được triển khai đồng bộ, giúp chính quyền tiếp nhận và xử lý nhanh các phản ánh của người dân về hạ tầng, môi trường và an ninh trật tự. Khi các nền tảng số được đưa vào vận hành hiệu quả, thời gian xử lý công việc được rút ngắn, sự tương tác giữa chính quyền và người dân cũng trở nên thuận lợi hơn.

Thượng tá Nguyễn Tiến Nam, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM, cho biết, thời gian gần đây, fanpage của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM nhận được sự quan tâm rất lớn của người dân. Người dân tích cực theo dõi, ủng hộ, cung cấp nhiều thông tin, phản ánh dấu hiệu nghi vấn liên quan ma túy cho lực lượng công an. Qua đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố 170 vụ án, bắt 576 bị can.

Cùng với việc cải thiện chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, nhiều địa phương tập trung đầu tư các công trình phục vụ dân sinh. Tại phường Phú Lâm, Trường Mầm non Rạng Đông 12 (cơ sở 3) đã được đưa vào sử dụng; nhiều công trình chỉnh trang đô thị, cải tạo hẻm và xây dựng không gian sinh hoạt cộng đồng cũng lần lượt hoàn thành. Mỗi công trình được đưa vào sử dụng đều góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân.

Trong khi đó, việc chỉnh trang cảnh quan đô thị cũng được nhiều địa phương chủ động tìm các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, thay vì chờ đợi các chương trình hay nguồn lực từ bên ngoài. Tại phường An Khánh, các khu đất trống lâu nay chưa được khai thác đã được rà soát, cải tạo thành công viên và điểm sinh hoạt cộng đồng bằng nguồn xã hội hóa. Nhờ đó, 12 khu đất đã được đưa vào sử dụng, tạo thêm không gian vui chơi, sinh hoạt cho người dân, đồng thời góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị.

NHÓM PV