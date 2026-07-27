Xã hội

Đồng Tháp chủ động điều chỉnh xả lũ để cải tạo đất, nâng cao sản xuất

SGGPO

Ngày 27-7, Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp cho biết, ngành chức năng tỉnh đã điều chỉnh chu kỳ xả lũ vùng đầu nguồn từ 5 năm/lần xuống còn 3 năm/lần, nhằm cải tạo đồng ruộng và phát triển sinh kế mùa nước nổi.

Xã Thường Phước vừa thực hiện xả lũ đón phù sa
Xã Thường Phước vừa thực hiện xả lũ đón phù sa

Theo kế hoạch, năm nay ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp tổ chức xả lũ vào đầu tháng 9 với mực nước lên đến hơn 1m.

Việc xả lũ giúp tiêu diệt sâu bệnh gây hại mùa vụ, đồng thời đưa nguồn phù sa tự nhiên vào đồng ruộng, góp phần cải tạo đất canh tác giúp tăng năng suất, giảm chi phí.

Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo nông dân gia cố bờ bao tránh bị vỡ đê bao, đặc biệt các bờ bao tạm; ngành chức năng các địa phương triển khai thêm các mô hình tổ hợp tác trữ cá, tôm để người dân tận dụng hiệu quả nguồn lợi thủy sản, ổn định sinh kế.

NGỌC PHÚC

Từ khóa

xả lũ đón phù sa cải tạo ruộng đồng mô hình lúa tôm đầu nguồn đồng tháp

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