Quảng Ngãi: Điều ước số 46 nối dài hành trình tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Chương trình “Hành trình tri ân – Tiếp nối Điều ước tháng Bảy” tại xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) tiếp tục lan tỏa hoạt động tri ân các Anh hùng liệt sĩ, với việc triển khai Điều ước số 46 nhằm kết nối thông tin, hỗ trợ tìm kiếm thân nhân, hài cốt liệt sĩ.

Tối 27-7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Tu Mơ Rông, xã Tu Mơ Rông tổ chức chương trình “Hành trình tri ân - Tiếp nối Điều ước tháng Bảy”, chính thức triển khai Điều ước số 46.

Xã Tu Mơ Rông thực hiện nghi thức thực hiện Điều ước số 46. Ảnh: BÁ THÀNH

Đây là hoạt động tiếp nối chương trình “Ước nguyện tháng Bảy – Một điều ước, một việc làm”, sau khi hoàn thành 45 điều ước của 45 gia đình người có công với sự chung tay của hàng ngàn lượt cán bộ, công chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Các đại biểu dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: BÁ THÀNH

Điều ước số 46 được thực hiện từ tâm nguyện nhiều năm của Mẹ Việt Nam Anh hùng Y Tría trong việc tìm kiếm phần mộ người chồng hy sinh, cùng 43 trường hợp liệt sĩ cần kết nối thân nhân, xác định danh tính hoặc tiếp tục tìm kiếm hài cốt.

Lực lượng vũ trang tham gia tại chương trình. Ảnh: BÁ THÀNH

Tại chương trình, xã Tu Mơ Rông tổ chức livestream kêu gọi cộng đồng chung tay thực hiện Điều ước số 46; đồng thời công bố thông tin 43 trường hợp liệt sĩ và ra mắt mã QR kết nối dữ liệu phục vụ tra cứu, cung cấp tư liệu, kỷ vật về liệt sĩ.

Ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tu Mơ Rông, cho biết hoạt động này góp phần cùng tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan chức năng thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

HỮU PHÚC