Màu áo xanh sưởi ấm lòng Mẹ Việt Nam Anh hùng

Tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trong những ngày tháng 7, tuổi trẻ TPHCM đã đến thăm hỏi, sẻ chia và gửi tình cảm tri ân đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Những việc làm bình dị, thiết thực đã góp phần sưởi ấm lòng những người đã chịu nhiều hy sinh, mất mát vì độc lập, hòa bình của Tổ quốc.

Dọn nhà, nấu bữa cơm cho Mẹ

Tại xã Thái Mỹ, các chiến sĩ Mùa hè xanh của Trường Đại học Công nghệ kỹ thuật TPHCM cùng chiến sĩ Hoa phượng đỏ Trường THPT Quang Trung đã đến thăm, phụ Mẹ Việt Nam Anh hùng Kiều Thị Nông lau dọn nhà cửa, quét sân vườn.

Người quét nhà, người hốt rác ngoài vườn, người lau tủ, lau cửa, giúp Mẹ những việc nhỏ trong gia đình. Trong căn nhà in dấu thời gian, nhiều tấm ảnh Mẹ chụp cùng các thế hệ sinh viên tình nguyện được treo ngay ngắn, trang trọng.

Chiến sĩ Mùa hè xanh quét dọn sân vườn nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Kiều Thị Nông. Ảnh: LÊ THOA

Giữa tiếng cười nói rộn rã của học sinh, sinh viên, thỉnh thoảng Mẹ Nông lại nhắc: “Để đó cho bà, các con không dọn được đâu”.

Mẹ dí dỏm cho biết, nhà Mẹ rất may mắn vì lúc nào cũng có người ghé thăm; khi là con cháu trong gia đình, lúc là học sinh, sinh viên hay những vị khách từ phương xa.

Chị Nguyễn Thị Mai Thi, cháu nội của Mẹ Kiều Thị Nông, chia sẻ, nhiều năm qua, ngôi nhà của Mẹ đã trở thành nơi lưu trú quen thuộc của các chiến sĩ Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện.

Chiến sĩ Hoa phượng đỏ Trường THPT Quang Trung lau dọn nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Kiều Thị Nông. Ảnh: LÊ THOA

Theo chị Nguyễn Thị Vân Anh, Bí thư Xã đoàn Thái Mỹ, nhiều năm nay, Đoàn xã cùng các chi đoàn, liên đội thường xuyên tổ chức thăm hỏi các Mẹ Việt Nam Anh hùng, đặc biệt duy trì mô hình “Bữa cơm nghĩa tình” vào các dịp lễ lớn như 30-4, 27-7, 2-9, 22-12 và trong những chiến dịch Xuân tình nguyện, Mùa hè xanh.

Đoàn viên, thanh niên trực tiếp mua thực phẩm, đến nhà dọn vệ sinh và tự tay nấu những bữa cơm quây quần, ấm áp như trong một gia đình.

“Những buổi trò chuyện rôm rả giúp các Mẹ vui hơn. Dù không phải lúc nào Mẹ cũng nhớ mặt từng bạn đoàn viên, nhưng tình cảm vẫn đong đầy qua lời dặn mộc mạc: ‘Mấy đứa lại đây chơi thôi, đừng tặng quà gì hết, lại chơi với Mẹ là vui rồi’”, chị Vân Anh chia sẻ.

Các chiến sĩ Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ trò chuyện cùng Mẹ Việt Nam Anh hùng Kiều Thị Nông. Ảnh: LÊ THOA

Bên cạnh việc chăm lo đời sống, một trong những công trình ý nghĩa được Xã đoàn Thái Mỹ triển khai là phục dựng di ảnh gia đình cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Thay vì chỉ phục hồi ảnh chân dung như trước đây, Xã đoàn đã thực hiện kỷ vật đặc biệt cho cả 4 Mẹ, tái hiện hình ảnh Mẹ cùng chồng và các con trong một khung hình gia đình trọn vẹn. Khi nhìn thấy hình ảnh người thân sum họp, các Mẹ rưng rưng xúc động.

Tiếp nối hành trình tri ân

Trong những ngày này, Thành đoàn TPHCM cũng đến Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất để thăm hỏi, lắng nghe những câu chuyện về một thời tuổi trẻ sẵn sàng bước vào hiểm nguy, chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Nghe câu chuyện của bà Thạch Thị Lâm, nhiều bạn trẻ đã xúc động rơi nước mắt.

Bà Lâm tham gia cách mạng khi vừa tròn 18 tuổi, chiến đấu tại chiến trường Lào. Trong một lần làm nhiệm vụ, bà đạp phải mìn và mất một chân.

Bà nhớ lại, mỗi khi có nhiệm vụ đặc biệt, thủ trưởng tập hợp đơn vị; ai nhanh chóng giơ tay, bước ra khỏi hàng sẽ được lựa chọn đi trước.

“Tôi nhớ nhất là lòng dũng cảm của tuổi trẻ lúc đó. Mỗi lần có nguy hiểm hay nhiệm vụ quan trọng, tinh thần xung phong rất lớn. Biết đi vào đó có thể chết nhưng mọi người vẫn tranh nhau xung phong”, bà Lâm kể.

Thành đoàn TPHCM thăm hỏi, động viên các thương binh, bệnh binh và người có công đang được chăm sóc, điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất. Ảnh: THÀNH ĐOÀN

Chiến tranh đã để lại trên cơ thể bà những dấu tích không thể xóa nhòa. Tuy nhiên, ngồi giữa những đoàn viên, thanh niên đến thăm, người nữ thương binh không muốn thế hệ sau chỉ nhớ đến những mất mát trong cuộc đời mình.

Điều bà mong mỏi hơn cả là những người trẻ hôm nay tiếp tục học tập, lao động, cống hiến xây dựng đất nước – thành quả mà thế hệ của bà đã đánh đổi bằng máu xương để gìn giữ.

Thành đoàn TPHCM trao quà tri ân các thương binh, bệnh binh và người có công. Ảnh: THÀNH ĐOÀN

Theo anh Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM, thông qua các hoạt động tri ân, thăm hỏi, gặp gỡ và trò chuyện, đoàn viên, thanh niên sẽ thêm trân trọng, biết ơn những thế hệ đi trước.

Đó cũng là động lực để người trẻ cố gắng học tập, công tác, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Con đường nghĩa tình vào nhà Mẹ Mới đây, con đường dẫn vào nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bún, xã Thái Mỹ, đã khoác lên diện mạo mới. Tuyến đường đất dài 160m được đổ đá, thảm nhựa phẳng phiu, sạch đẹp, giúp gia đình Mẹ và người dân trong xóm đi lại thuận tiện hơn. Con đường dẫn vào nhà Mẹ Nguyễn Thị Bún, xã Thái Mỹ, được đổ đá, thảm nhựa, trở nên sạch đẹp, khang trang hơn. Ảnh: LÊ THOA Điều khiến con đường thêm ý nghĩa là toàn bộ kinh phí thực hiện được đóng góp từ đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trên địa bàn xã. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 9, Quân đoàn 34 cũng góp ngày công, cùng địa phương khẩn trương hoàn thành công trình như một món quà tri ân gửi đến Mẹ trong những ngày tháng 7. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 9, Quân đoàn 34 hỗ trợ ngày công làm đường vào nhà Mẹ Nguyễn Thị Bún. Ảnh: LÊ THOA Chủ tịch UBND xã Thái Mỹ Nguyễn Đức Thịnh cho biết, ngay sau khi Đảng ủy xã phát động quyên góp kinh phí làm đường vào nhà Mẹ Nguyễn Thị Bún, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trên địa bàn đã nhiệt tình hưởng ứng. Nhờ sự đồng lòng ấy, công trình được hoàn thành chỉ trong 2-3 ngày, sớm đưa vào sử dụng. Tuyến đường không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình Mẹ và người dân, mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm và đạo lý tri ân đối với người có công.

THU HOÀI - CẨM TUYẾT - LÊ THOA