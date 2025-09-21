Xã hội

Đoàn công tác của Bộ Y tế và Thành ủy TPHCM tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo

Chiều ngày 20-9, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Đào Hồng Lan làm Trưởng đoàn đã dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và thăm hỏi, động viên, tri ân các gia đình chính sách, người có công đang sinh sống trên địa bàn đặc khu Côn Đảo, TPHCM.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tri ân người có công tại đặc khu Côn Đảo
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tri ân người có công tại đặc khu Côn Đảo

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; lãnh đạo đặc khu Côn Đảo.

Tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nghĩa trang Hàng Keo và nghĩa trang Hàng Dương, đoàn công tác đã đặt vòng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Sau đó, đoàn công tác đã đến thắp hương tại phần mộ Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, nhà yêu nước Nguyễn Anh Ninh, Anh hùng LLVTND Võ Thị Sáu và phần mộ của các Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang Hàng Dương. Đoàn công tác cũng thực hiện nghi thức thỉnh chuông, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Côn Đảo.

549956621_803197485546687_4792182364868311946_n.jpg
Đoàn công tác của Bộ Y tế và Thành ủy TPHCM dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo. Ảnh: Trung tâm VH-TT-DL Côn Đảo

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách và người có công trên địa bàn Côn Đảo gồm: gia đình ông Nguyễn Xuân Viên, là thương binh tỷ lệ 21%, cựu tù chính trị Côn Đảo; gia đình bà Lương Thị Ngũ là vợ Liệt sĩ; gia đình ông Lê Văn Tiến, là Thương binh tỷ lệ 21%.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng đã đến thăm, tặng quà các cháu học sinh; khám sức khoẻ, điều trị bệnh răng miệng miễn phí tại Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc. Tại điểm khám này, các y, bác sĩ của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM trong 2 ngày 19 và 20-9 đã khám, điều trị bệnh răng miệng và tặng quà 1.100 học sinh của trường.

PHÚ NGÂN

