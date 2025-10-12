Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I đến dâng hoa, dâng hương tại Đền Tưởng niệm các Vua Hùng và Đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

Sáng 12-10, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đến dâng hoa, dâng hương tại Đền Tưởng niệm các Vua Hùng và Đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh thuộc Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (phường Long Bình, TPHCM).

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đi cùng đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng. Ảnh: MẠNH THẮNG

Tại Đền Tưởng niệm các Vua Hùng, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ tổ tiên, ghi tạc công đức to lớn của các Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã khai phá, tạo dựng nên non nước Việt Nam giàu đẹp.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu dâng hương tại Đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại Đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn và ghi nhận công đức đối với Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, vị tướng đặt nền móng cho vùng đất Sài Gòn - Gia Định xưa, nay là TPHCM và là người có công đầu trong thiết lập hệ thống chính quyền ở vùng đất Nam bộ.

Đoàn đại biểu đến Đền thờ tưởng niệm các Vua Hùng để dâng hoa, dâng hương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tiếp đó, đoàn đại biểu chia thành các tổ để đi tham quan trụ sở chính Tòa nhà VNG Campus; Bảo tàng Lịch sử TPHCM; thăm và giao lưu với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; tham quan Cảng Gemalink và Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3; Khu công nghiệp Becamex Bình Dương; Trung tâm hội nghị triển lãm phường Bình Dương.

Trước đó, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tham quan trải nghiệm tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).



Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 13-10 đến ngày 15-10. Ngày 13-10, diễn ra phiên trù bị. Đại hội chính thức khai mạc sáng ngày 14-10 với 550 đại biểu được triệu tập, trong đó 110 đại biểu đương nhiên và 440 đại biểu được chỉ định. Đại hội được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9. Phiên bế mạc diễn ra vào sáng 15-10.

>>> Một số hình ảnh đoàn dâng hương. Ảnh: Việt Dũng, Mạnh Thắng

Tin liên quan Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I tham quan tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên

NHÓM PV