Đội K72 sẵn sàng lên đường quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Campuchia

Sáng 13-8, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đến thăm, động viên và kiểm tra công tác chuẩn bị của Đội K72, Bộ CHQS thành phố Đồng Nai, trước ngày lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đợt 1, giai đoạn XXVI (mùa khô 2026-2027).

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K72 trước ngày lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: ĐỘI K72

Tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu 7 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ân cần thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K72; đồng thời kiểm tra công tác chuẩn bị về lực lượng, phương tiện, trang bị, vật chất và hậu cần phục vụ nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cũng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Đội K72 nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và lực lượng chức năng Campuchia trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 kiểm tra trang bị của Đội K72 trước ngày lên đường. Ảnh: ĐỘI K72

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ giai đoạn XXV (mùa khô 2025-2026).

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trao Bằng khen đến các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: ĐỘI K72

Trước ngày lên đường, cán bộ, chiến sĩ Đội K72 được thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu đến thăm và động viên là sự khích lệ to lớn, tiếp thêm động lực để khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

PHÚ NGÂN