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Cà phê sáng cùng chiến sĩ nơi biển đảo

SGGPO

Sáng 16-8, các đơn vị trực thuộc Trung đoàn Hỗn hợp 39, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức chương trình “Cà phê sáng cùng chiến sĩ”. Chương trình tạo không gian gần gũi để cán bộ, chiến sĩ, nhất là chiến sĩ mới, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng trong những ngày đầu thực hiện nhiệm vụ nơi biển, đảo.

Trong không khí thân tình, thủ trưởng Trung đoàn cùng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thưởng thức cà phê, trò chuyện, trao đổi về học tập, công tác, sinh hoạt và những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ xa đất liền. Các đơn vị cũng tổ chức giao lưu, chơi các trò chơi dân gian, thi đấu cờ vua, cờ tướng, góp phần tăng sự gắn kết giữa cán bộ, chiến sĩ.

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Chương trình “Cà phê sáng cùng chiến sĩ” được đơn vị thường xuyên tổ chức góp phần giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập môi trường công tác, yên tâm tư tưởng, gắn bó với đơn vị; đồng thời xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

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MẠNH THẮNG - HIỀN LƯƠNG

Từ khóa

Cờ tướng Cờ vua Trò chơi dân gian Thân tình Trung đoàn Thủ trưởng Chiến sĩ Cà phê Thưởng thức Côn Đảo Trung đoàn Hỗn hợp 39 biển đảo tiền tiêu

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