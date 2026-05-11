Quảng Ngãi: Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất

Ngày 11-5, theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất, từ 5 giờ 15 phút đến 10 giờ 43 cùng ngày, trên địa bàn các xã Măng Đen, Kon Plông, Măng Bút và Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi) xảy ra 6 trận động đất.

Bản đồ tâm chấn động đất của trận động đất xảy ra ngày 11-5 tại xã Măng Đen. Ảnh: Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần

Các trận động đất có độ lớn M từ 2,6 đến 3,7; độ sâu chấn tiêu từ 8,1km đến 8,2km. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 0. Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trận động đất vào năm 2025 đã gây ảnh hưởng một số công trình ở xã Măng Bút

Như đã phản ánh, thời gian qua, khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum trước đây (nay là các xã Măng Đen, Măng Bút, Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi) liên tục xảy ra động đất. Các chuyên gia, nhà khoa học nhận định, động đất khu vực này là động đất kích thích gây ra do hồ chứa.

HỮU PHÚC

