Quảng Ngãi: Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất

Các trận động đất có độ lớn M từ 2,6 đến 3,7; độ sâu chấn tiêu từ 8,1km đến 8,2km. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 0. Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.
Như đã phản ánh, thời gian qua, khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum trước đây (nay là các xã Măng Đen, Măng Bút, Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi) liên tục xảy ra động đất. Các chuyên gia, nhà khoa học nhận định, động đất khu vực này là động đất kích thích gây ra do hồ chứa.